Babiš lituje odchodu Británie z EU, zamlouvalo by se mu nové referendum

„Vůbec jsme se neposunuli a ty názory mě překvapily,“ sdělil českým novinářům Babiš před zahájením jednání. „Já jsem byl překvapen, protože si myslím, že státy jako Řecko, Itálie, Španělsko by měly mít jasnou strategii, to znamená zastavit migraci a spíš tam byla debata o tom, že se smíříme s tím, že přicházejí ti nelegální migranti a že se mají redistribuovat lodě, což je další pozvánka pro ty pašeráky. Ta debata mě velmi zklamala,“ dodal.

Babiš kritizoval Itálii za přístup k unijní operaci Sophia, která ve Středomoří bojuje proti pašerákům a současně zachraňuje migranty. „Já znám dobře operaci Sophia a pokud by skončila, tak je to velice špatně. Itálie blokuje prodloužení té operace, místo aby se řeklo, jak budeme jednat s Libyí,“ poznamenal.

Podle českého premiéra je chybou, že se nepřistupuje k migrantům jako k těm, kteří se dopustili protiprávního jednání a musí být proto zadržováni. „Já myslím že vícero kolegů nechápe to, že pokud někdo do Evropy přichází nezákonně jako nelegální migrant, tak porušuje zákony Evropy a de facto musí jít do nějakého detenčního zařízení, kde se rozhodne, jestli dostane azyl nebo nedostane, tenhle princip nefunguje,“ uvedl.

Babiš neopustil výhrady k plánu Evropské komise na posílení personálu a pravomocí Frontexu. Ten označil za rezervní policii, která by se měla angažovat hlavně v návratové politice. Tvrdí ale, že Frontex nepotřebuje ani Bulharsko. Již dříve řekl, že se bez něj obejde i Malta a Itálie.

Italský premiér Giuseppe Conte pokračoval v tlaku na přerozdělování migrantů. Řekl také, že některé státy, které migranty nepřijímají, jsou připraveny se vykoupit neupřesněnou platbou. Není jasné, zda ukazoval prstem na země Visegrádské čtyřky.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz, jehož země nyní EU předsedá, se k možným platbám vyjádřil vyhýbavě.



Před pracovním obědem na téma brexit měl hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier šéfy 27 vlád, tedy bez britské premiérky Theresy Mayové, informovat o aktuálních postojích obou stran, které se podle Bruselu sblížily například v bezpečnostní či zahraniční politice.



Česko a Malta by si přáli nové referendum o Británii

Babiš v rozhovoru s BBC prohlásil, že je velmi nešťastný, že Británie unii opouští, a že by možná bylo lepší uspořádat další referendum. Lituje prý rozhodnutí Londýna i proto, že Británie byla České republice v Evropské unii „velmi blízká“, například tím, že zůstávala mimo eurozónu.



Opakování referenda o brexitu v Británii podpořil také maltský premiér Muscat. Uvedl přitom, že většina jeho protějšků v EU by byla ráda, kdyby se „téměř nemožné“ stalo skutečností a Británie zorganizovala nové hlasování.

Dobře informovaný unijní činitel na Babišova slova dnes v neoficiálním rozhovoru s novináři reagoval poznámkou, že státy EU vůbec nejsou v pozici, aby nějaké nové referendum v Británii mohly navrhovat. „Co se dá říct? V mnoha prohlášeních lídrů zemí EU, předsedy (Evropské rady Donalda) Tuska stojí, že demokratického rozhodnutí britských občanů litujeme, ale respektujeme jej,“ připomněl zmíněný zdroj.

Britové v roce 2016 hlasovali pro vystoupení své země z unie a premiérka Theresa Mayová potvrdila britský odchod z EU příští rok v březnu a odmítla možnost, že by se v Británii mohlo opakovat referendum o vystoupení.

Intenzivnější spolupráce s africkými státy

Středeční pracovní večeře skončila až po půlnoci a většinu času se diskutovalo o migrační problematice. Rakouský kancléř Sebastian Kurz dnes podotkl, že všichni přítomní podporují návrh na intenzivnější spolupráci s Egyptem, který předložil společně s šéfem unijních summitů Donaldem Tuskem. Egypt je podle něj zemí, která v zásadě stoprocentně zastavila odjezdy lodí s migranty od svého pobřeží, jejíž správa je efektivní a jejíž politické vedení ví, že nelegální migraci je třeba zastavit.



Tusk už ve středu novinářům řekl, že plánuje počátkem příštího roku, zřejmě v únoru, v Káhiře uspořádat summit EU a Ligy arabských zemí.

Premiéři a prezidenti se shodli, že počty přijíždějících klesají v důsledku unií už přijatých kroků. Potvrdili také záměr posílit spolupráci se třetími zeměmi, jmenovitě s Egyptem, a uspořádat v Káhiře příští rok summit EU a Ligy arabských zemí. V neděli se o těchto tématech bude Tusk bavit v New Yorku s egyptským prezidentem Abdalem Fattáhem Sísím.



„Ohledně vnitřního rozměru migrační problematiky diskuse potvrdila, že rozdíly přetrvávají,“ poznamenal unijní diplomat. Podle dalšího informovaného činitele italský premiér Giuseppe Conte přiblížil návrh na to, aby byli migranti identifikováni už v době, kdy se na lodích teprve blíží k evropským břehům.