Terorista Abdeslam dostal za pokus o vraždu policistů při razii 20 let

10:14 , aktualizováno 11:03

Na 20 let poslal belgický soud do vězení teroristu Salaha Abdeslama. Předtím jej uznal vinným z pokusu o vraždu policistů při razii v roce 2016. Z podílu na teroristických útocích v Paříži v roce 2015 by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020.