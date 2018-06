Džihádistu Abdeslama odvezli do nemocnice se zánětem slepého střeva

Za doprovodu elitní francouzské protiteroristické jednotky GIGN odvezli Abdeslama z největšího evropského vězení Fleury-Mérogis do nedaleké nemocnice v Corbeil-Essonnes na jižním předměstí Paříže.

Podle francouzského deníku Le Monde má vězněný džihádista zánět slepého střeva. „Je pravděpodobné, že ho budeme muset operovat,“ uvedl pak pro list Le Parisien zdroj z nemocnice.

Tu údajně střeží několik policejních dodávek a přímo v pokoji na pacienta dohlížejí četníci pro případ, že by se pokusil o útěk. V pokoji upraveném pro příjem vězňů je také minimum věcí, dodává list.

Belgický soud v dubnu poslal Abdeslama do vězení na dvacet let za pokus o vraždu policistů při bruselské razii v roce 2016. Policie se tehdy teroristu pokoušela zadržet kvůli podezření, že se o čtyři měsíce dříve podílel na atentátech v Paříži, které si vyžádaly 130 obětí. Z podílu na tomto masakru by se měl Francouz marockého původu u francouzského soudu zodpovídat až v roce 2020.