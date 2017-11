Útočník z Manhattanu měl zelenou kartu, vízové loterii teď hrozí konec

Zabil osm lidí, což je mimochodem největší počet obětí teroru v New Yorku od 11. září 2001, pochází z Uzbekistánu, křičel Alláh je veliký - a přišel do Ameriky v rámci vízového programu na posílení její různorodosti. Říká se mu zelená karta, a jestli byl dříve občas kritizován, se nyní dostal přímo pod palbu. Twitterovou spoušť zmáčkl i Donald Trump.

Sajfulláh Saipov, devětadvacetiletý Uzbek, který na Manhattanu kosil svým autem lidi jako sekačka trávu, se do USA dostal vlastně jen tím, že vyhrál ve vízové loterii. Přihlásil se a byl vylosován.

VIDEO: Záběry prchajícího útočníka po útoku na Manhattanu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kritika, která zaznívá už řadu let, zní zhruba takto: stačí mít maturitu, dva roky praxe a trochu štěstí a můžete přijet natrvalo do USA, přičemž o tom rozhoduje cosi jako hod kostkou bez ohledu na fakt, jestli jste pro zemi přínosem.



Jak dostat do USA víc Irů

Saipov, muž s plnovousem fundamentalisty a dopisem o podpoře Islámskému státu v kabině svého smrtícího vozu, tak dorazil do USA v roce 2010 svým způsobem bez kontroly. Každý rok má tohle štěstí asi padesát tisíc lidí. Polovina z nich jsou v posledních letech Afričané. Uchazečů, kteří jdou do loterie, je 15 milionů.

Současný program z roku 1990, který udělal hodně lidí šťastnými, chtěli politici už několikrát odstřelit. Trump se před časem přidal s tím, že je zastaralý a slouží pochybným ekonomickým a humanitárním zájmům. Chce, aby si USA vybíraly přistěhovalce podle jejich schopností a ne podle toho, na koho to padne.

Ve čtvrtek prezident uvedl, že Spojené státy právě vinou zelených karet „dovážejí evropské problémy“. Trump hodlá požádat Kongres, aby program okamžitě zrušil.

Zaveden byl kvůli tomu, aby úmyslně posiloval národnostní rozmanitost: je určen pro obyvatele zemí, jež jsou v USA v porovnání s jinými málo zastoupeny. Například pro Afriku a východní Evropu. Zúčastnit se tak nemohou například Mexičané, Britové, Filipínci, Dominikánci či Indové.



Byl schválen jako elegantně zahalená cesta, jak dostat do USA co nejvíc Irů, možná proto „zelená“ karta. Bylo to v době, kdy do USA přicházelo málo Evropanů, zato hodně Asiatů. Především kongresmani s italskými a irskými kořeny se obávali, že nově příchozí převálcují jejich etnické skupiny. Navíc v Irsku byla zrovna tíživá hospodářská situace, a tak se politici s irskými předky - například senátor Edward Kennedy - snažili dvojnásob. Uspěli, takže v prvních letech se občas stalo, že půlka z výherců zelené karty byli Irové.

Zelená karta může být jednou z obětí newyorského atentátu

Dosud byly hlavním terčem nelogičnost a neférovost programu (je poněkud neústavní diskriminovat některé země jen proto, že už mají v USA mají silné zastoupení) a taky časté podvody a omyly. Třeba v roce 2011 se systém zmýlil ve 22 000 případech.

Nyní po krvavém činu Sayfulláha Saipova se znovu přidá i bezpečnostní rozměr. Alex Nowrasteh z ústavu Cato Institute včera uvedl, že ze 182 teroristů zahraničního původu, kteří od roku 1975 na základě nynější loterie i předchozích programů do nynějška spáchali atentáty v USA, jich celkem 63 vstoupilo do země se zelenou kartou nebo díky předchozím programům.

Třiašedesát, to je zhruba třetina všech pachatelů. Pravda, nebyli moc úspěšní, protože drtivou většinu amerických obětí zabili zahraniční teroristé bez zelené karty (11. září 2001 statistiku totálně vychýlilo), ale i tak je třetina nečekaně vysoké číslo.

Poprvé byla logika zelených kart vážně zpochybňována poté, co v roce 2002 Egypťan Hesham Mohamed Hadayet spustil na letišti v Los Angeles palbu a zabil dva lidi. Přestože byl doma členem radikální islamistické skupiny, klidně v té době mohl žít v USA, protože jeho manželka vyhrála v roce 1999 zelenou kartu.

Zelená karta tak může být jednou z obětí úterního newyorského atentátu, protože Trump ji zmiňuje, když hovoří o děravé imigrační síti Ameriky. V rámci systému je to zdánlivě nepodstatná věc - ale zřejmě ne tak zcela.