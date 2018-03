Sacramento vře. Policie zastřelila Afroameričana, v ruce měl jen mobil

Jak napsal deník The New York Times, demonstranti zablokovali dopravu na jedné z hlavních komunikací a shromáždili se také u stadionu Golden 1 Center. V aréně měli ten den odehrát svůj zápas basketbalisté Sacramento Kings proti týmu Atlanta Hawks. Policie okolí stadionu uzavřela a znemožnila většině fanoušků vstup na zápas. Ten se tak odehrál před poloprázdnými tribunami.

Lidé vyšli do ulic kvůli smrti dvaadvacetiletého Afroameričana Stephona Clarka. V neděli večer ho na jihu Sacramenta zabili dva policisté, kteří tam vyšetřovali telefonát na linku 911. Podle něj neznámý pachatel ve čtvrti rozbíjel okna domů a aut. Poté, co helikoptéra s termovizí zaznamenala pohyb neznámého člověka v zahradách několika domů, pustili se strážníci do pronásledování.

Následující momenty zachytila na video helikoptéra i kamery na uniformách obou policistů. Na Clarka narazili u jeho domu. Místo ohlášení ho vyzvali, aby jim ukázal ruce. Když pak spatřili předmět, který ve tmě považovali za zbraň, začali střílet. Policie uvedla, že každý z nich vystřelil desetkrát. Clark byl na místě mrtvý, místo zbraně však vedle jeho těla našli mobil.



Podle The Washington Post se dosud neví, jestli byl Clark pachatelem, kterého policisté pronásledovali, nebo pouze obětí v nesprávný čas na nesprávném místě. „Uvědomujeme si důležitost incidentu a dopad, který má na naši společnost. Zavazujeme se k včasnému informování o případu a otevřenému jednání,“ uvedla sacramentská policie v oficiálním vyjádření.

Zapojení policisté byli v průběhu vyšetřování postaveni mimo službu, místní komunity a aktivisté volají po větší zodpovědnosti. „Rodina a my všichni potřebujeme odpovědi,“ řekla organizátorka hnutí Black Lives Matter v Sacramentu Tanya Faison. „Ti strážníci musí dostat padáka, protože došlo k velkému bezpráví,“ dodala.

„Emoce rostou, lidé jsou naštvaní,“ řekl policejní náčelník Daniel Hahn v souvislosti s demonstracemi. „Chtějí odpovědi a my jsme odhodlaní jim je poskytnout.“ Starosta Sacramenta Darrell Steinberg vyjádřil rodině upřímnou soustrast a uvedl, že pečlivě zhlédl nahrávky ze zásahu. „Pouze na jejich základě nedokážu odhadnout rozhodnutí policistů ve zlomku sekundy.“

Podle analýzy deníku The Washington Post policie loni v celých Spojených státech zabila 987 lidí, z nich 68 neozbrojených.