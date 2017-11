Manhattanský teror zastavil mladý policista, útočníka odzbrojil svědek

Newyorský policista Ryan Nash byl právě na cestě k jinému případu, když z vysílačky uslyšel hlášení o nehodě, která se stala na West Side Highway. Nash a jeho parťák John Hasiotis okamžitě vyrazili na místo nehody, kde Uzbek Sajfulláh Saipov najel dodávkou na stezku určenou pro pěší a cyklisty. Během asi kilometrové cesty zabil útočník osm lidí a jedenáct jich zranil.

Oba policisté se na místo podle agentury AP dostali ve chvíli, kdy Saipov při útěku naboural do školního autobusu. Poté z auta vyskočil a začal pobíhat po ulici se zbraněmi v rukou. Osmadvacetiletý Nash vyzval útočka, aby obě zbraně položil na zem a vzdal se. Když Saipov na policistovu výzvu nereagoval, začal Nash, který se k Saipovovi dostal nejblíže, střílet. Policista vypálil celkem devětkrát, jedna střela zasáhla útočníka do břicha.

K atentátníkovi, který i po zásahu střelou stále držel obě pistole, okamžitě přiběhl jeden ze svědků a zbraně mu z rukou vykopl. Tento civilista se podle The New York Times snažil Saipova zastavit již poté, co vystoupil z auta. Jeho identitu deník nezveřejnil.

Ačkoli se později ukázalo, že Saipov měl v ruce vzduchovou a paintballovou pistoli, Nash je nyní veřejností i americkými úřady oslavován jako hrdina. „Rozhodně je to hrdina,“ řekl newyorský guvernér Andrew Cuomo. „Newyorské policejní oddělení je o mužích a ženách, kteří jsou tam venku každý den v první linii. Myslím, že Nash skutečně ukázal, jak jsou tito lidé důležití, talentovaní a odvážní,“ komentoval policejní zásah Cuomo.

Útočníkovy zbraně nebyly pravé

Podle policistů vypadaly obě pistole, které měl Saipov u sebe, jako skutečné zbraně. O jejich pravosti prý nepochybovali ani vteřinu. Svědci navíc vypověděli, že Saipov během policejního zásahu arabsky křičel „Allahu akbar“, tedy Bůh je veliký. Policisté byli tedy přesvědčeni, že muž chce zaútočit.

Hasiotis a další dva policisté, Michael Welsome a Kevin McGinn, po zásahu zajistili místo střelby a ihned začali vyslýchat okolní svědky. Podle policie se jim podařilo zachovat chladnou hlavu, když v zalidněné oblasti nezačali střílet také ze svých zbraní.

„Zatímco truchlíme nad děsivou ztrátou a zraněním nevinných lidí, jsme hrdí a vděční za rychlou reakci týmu policistů, kteří zareagovali na prosbu o pomoc a vydali se do chaotické a nebezpečné situace,“ řekl prezident policejní unie Patrick Lynch.

Starosta New Yorku Bill de Blasio chválil Nashe za zachování klidu a řekl o něm, že je to skromný policista, který má pocit, že pouze vykonával svou práci. „To co udělal bylo mimořádné. Lidem to dalo velkou víru v naše policejní síly,“ hodnotil Nashův čin de Blassio.

Dělal jsem jen svoji práci, říká hrdinný policista

Nash byl po zásáhu kvůli zvonění v uších převezen do nemocnice, kde se setkal s policejním komisařem Jamesem O’Neillem. „Je to typický newyorský policista, který si myslí, že to co udělal nebyl akt hrdinství. Je to důvod proč šel k policii,“ komentoval Nashovu skromnost O’Neill.

„Cítím to tak, že jsme jen dělali svou práci, tak jako každý den činí tisíce dalších policistů,“ řekl Nash na tiskové konferenci. „Chápu ale význam události a role, kterou jsme sehráli. Jsem vděčný za uznání, kterého se nám dostalo,“ dodal.

Magazín Newsweek se v souvislosti se zásahem věnuje tomu, proč Nash útočníka nezastřelil, ale jen zranil. Jako vysvětlení nabízí instrukce newyorské policie, která chce, aby policisté k získání kontroly nad jakoukoli situací používali jen nezbytně nutnou sílu.

Členové sboru proto mají výcvik na zneškodnění i velmi nebezpečných pachatelů tak, aby útočníci přežili. Newsweek poznamenal, že policisté mají po použití střelných zbraní někdy problémy a čelí vyšetřování inspekce, zda zbraň použili skutečně nutným způsobem.