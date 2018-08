Odbory tlačí na vládu, dohodu o zvýšení platů chtějí uzavřít v srpnu

Odbory požadují zvednutí platových tarifů o deset procent všem pracovníkům. Vláda navrhuje, že má pro zaměstnance veřejného sektoru jít na platy o šest procent prostředků navíc. Tarifní platy by se měly zvýšit jen o dvě procenta a zbytek by měl jít na odměny.

Středula již dříve po červnových jednáních s premiérem upozornil, že pokud nedojde ke zvýšení tarifních platů, nemusí se peníze, k těm, kteří jsou nejhůře ohodnocováni vůbec dostat. Termín dalšího jednání s vládou zatím není jasný, Středula si neumí představit, že by k jednání vůbec nedošlo. „Já si myslím, že bude lépe ten termín najít a s odbory se sejít. Ta druhá varianta by mohla znamenat rozjitření veřejnosti před volbami, a to by se asi dělat nemělo,“ poznamenal.

ČSSD chce požadavky na vyšší zvýšení platových tarifů podpořit. „Budeme se snažit maximálně se přiblížit požadavkům odborů,“ uvedl na tiskové konferenci Jan Hamáček.

Středula se také s Hamáčkem a Maláčovou shodl na tom, že minimální mzda by se měla co nejvíce přiblížit padesáti procentům průměrné mzdy. Podporují i požadavek, aby se od příštího roku zvedla na 13 760 korun.