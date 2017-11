Chceme více dobrých zpráv, nakázal před prezidentskými volbami Kreml

„Pro většinu lidí je dnes život klidnější, pohodlnější, atraktivnější. Ale řada takových příkladů často unikne pozornosti médií,“ stojí v sedmistránkovém dokumentu, který ruské ministerstvo energetiky v říjnu rozeslalo 45 velkým společnostem včetně gigantů, jako je Rosněfť, Lukoil či Novatek.



„Naším úkolem je tato témata a náměty kreativně a pečlivě vybírat a nabídnout je médiím,“ pokračuje vládní instrukce. Ruské firmy vybízí, aby sepisovaly tiskové zprávy o nových pracovních pozicích, vědeckých úspěších či nové infrastruktuře a to především těch projektech, na nichž se finančně podílel stát.

Tiskové zprávy se mají podle vládní instrukce nést v duchu dvou hlavních témat: „Žije se lépe“ a „Jak to bylo dříve a jako to je dnes“. Oslovené firmy měly v polovině října poslat zástupce na schůzku v Moskvě, kde se vládní public relations kampaň detailně probírala.

Noví stachanovci

Jako příklad pozitivní zprávy dokument uvádí příběh sibiřského horníka Jevgenije Kosmina, který letos po vzoru Alexeje Stachanova překonal měsíční rekord a vytěžil 1,6 milionu tun uhlí. Další příklady zmiňují otevření sportovního centra v jihoruském Čerkesku či festival pro mládež s poruchou sluchu v Kaliningradu.

Firmy by pozitivní informace měly přinášet každý týden, nejpozději do úterního rána. Novináři, kteří se zprávy chopí, by měli mít zajištěn veškerý servis: přístup do areálu dotyčné firmy, kontakt na představitele, který jim dodá potřebné detaily, a dokonale zpracovanou tiskovou zprávu, kterou už vládní úředníci nebudou muset upravovat.

Z dokumentu vyplývá, že iniciativu má na starosti Sergej Kirijenko z prezidentské kanceláře. Agentuře Reuters pravost dokumentu potvrdili tři představitelé oslovených firem. Kirijenko, ministerstvo energetiky, ani mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na otázky agentury neodpověděli.

Rusko nyní napjatě čeká, kdy prezident Vladimir Putin oznámí svoji kandidaturu na další funkční období. Průzkumy ukazují, že v březnových prezidentských volbách by měl pohodlně vyhrát.

Hlavním cílem Kremlu tak je vysoká volební účast. Ruská ekonomika se totiž stále potýká s problémy a řada občanů volby považuje za předem rozhodnuté. Analytici soudí, že pokud volební účast nebude dostatečně vysoká, mohlo by to oslabit legitimitu Putinova čtvrtého období v čele největší země světa.