Rusy straší tajemné video: Jděte volit, nebo vám do bytu nastrčí gaye

Obyčejný ruský panelák, předvečer voleb. „Budík jsem nastavila na devět ráno hodin,“ oznamuje žena a chystá se do postele. „Tak ho zase vypni, zítra je neděle,“ odbude ji muž, který si chce přispat. „Ale zítra jsou volby,“ namítá choť. Jenže manžel se jí vysměje, že chodit k volbám nemá smysl a začne zařezávat.

Ráno ho probudí bušení do dveří. „Byl jste odveden do armády,“ oznamuje mu generál, za nímž stojí černošský voják. „Do jaké armády? Mně je 52 let,“ diví se hlavní hrdina a hned se dozví, že prezident zvýšil věk pro odvody na šedesát let. „Jaký prezident? Já žádného nevolil,“ brání se Rus a zabouchne dveře.

Brzy zjistí, že celý jeho dosavadní svět je vzhůru nohama. Syn ho žádá o čtyři miliony rublů, aby mohl zaplatit za ostrahu školy. V kuchyni najde homosexuála, kterého si rodina podle nového zákona musela vzít na byt. Klid nenajde ani na toaletě, kde je mu oznámeno, že chození na záchod je úředně omezeno.

Všechno to byla naštěstí jen noční můra. Hrůzou zpocený hrdina vyskakuje z postele a naléhá na manželku, aby rychle vstala, vždyť přece musí jít volit...

Podle zpravodajského webu Meduza autoři profesionálně natočeného videa nejsou známí. Jejich dílo se na sociálních sítích YouTube, Facebook či VKontakte šíří z desítek účtů, přičemž některé z nich byly založeny před několika dny. Herec Sergej Burunov, který ztvárnil napraveného nevoliče, se k videu odmítl vyjadřovat.

Prezidentské volby se v Rusku konají 18. března. S přehledem by je měl vyhrát Vladimir Putin, podle průzkumů získá přes 70 procent hlasů. Analytici upozorňují, že hlavní starostí kremelských poradců je zajistit dostatečnou volební účast, aby do dalšího šestiletého funkčního období vykročil dostatečně přesvědčivě.