„Mohli bychom tomu říkat autobusové volby,“ prohlásil podle The Moscow Times Ivan Ždanov, který pracuje jako poradce lídra ruské opozice Alexeje Navalného, jemuž úřady účast ve volbách zakázaly. Dobrovolníci Navalného týmu byli podle něj několikrát svědkem toho, jak firmy vypravily k volebním místnostem autobusy plné svých zaměstnanců.

Reportéři agentury Reuters mluvili s několika voliči, kteří podle svých slov v práci dostali nařízeno volit. Někteří se dokonce ve volební místnosti fotili, aby zaměstnavateli mohli dodat důkaz.

„Přijela k nám jedna holka z Čerkeska. Její nadřízení po ní chtěli potvrzení, tak jsme je vyfotili,“ řekla například agentuře Reuters Natalija Lobžanidzeová, ředitelka školy v Usť-Džegutě v Karačajevsko-čerkeské republice.

„Pracuji v mateřské škole. Potřebuju to do práce,“ vysvětlila zase jedna žena v Simferopolu, proč si pořizovala rodinnou fotografii jak s manželem vhazují obálky do volební urny. Na internetu se také objevilo video, jak jeden volič vhodil do urny několik volebních lístků najednou.

„Pozorovatelé si všimli řady opatření, včetně nepatřičného vyvíjení tlaku na voliče, s cílem zvýšení volební účasti,“ uvedla v pondělí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která do volebních místností v Rusku vyslala 481 pozorovatelů.

OBSE: Volby nebyly férové

Podle OBSE nebylo ve volbách vytvořeno konkurenční prostředí. Ruské úřady omezovaly politická práva občanů a základní svobody, jako je svoboda shromažďování a svoboda slova. Řada aktivistů, kteří zpochybňovali legitimitu voleb, byla zadržena.

Hlasování „se konalo ve velmi kontrolovaném právním a politickém prostředí, v němž byl neustále vytvářen tlak na kritické hlasy“, konstatovala OBSE. Organizace také poukázala na to, že ruská média poskytovala před volbami široký prostor Vladimirovi Putinovi a nevytvořila rovné podmínky pro kandidáty.

Centrální volební komise prošetřuje neregulérnosti v pěti volebních okrscích, v nichž byly výsledky anulovány. Volební komise ale tvrdí, že nezaznamenala porušení volebních pravidel, které by výsledek hlasování jakkoli ovlivnilo.

Komise prý také neregistruje žádné závažné stížnosti na neregulérnost hlasování. Stížností bylo prý tentokrát „přinejmenším dvakrát méně než při posledních volbách“ v roce 2012. Komise rovněž popřela zvěsti o tom, že na některých místech byli pozorovatelé vykázáni z volebních místností či že byli dokonce napadeni.

Ve volbách hned v prvním kole získal nový šestiletý mandát dosavadní prezident Vladimir Putin, který podle předběžných výsledků obdržel 76,67 procenta hlasů.