KOMENTÁŘ: Putinovi nyní stačil Krym. Co ale příště?

Moskva mate tělem. V metru na vás mluví anglicky, centrum je naklizené, v noci nasvícené, staré domy se opravují, takže tu na vás na mnohých místech dýchne atmosféra z doby, kdy bylo carské Rusko asi tak přirozenou součástí Evropy, jako Německo nebo Francie. Ceny jsou po pádu rublu už takové normální středoevropské, nebo přinejhorším rakouské. Prostě pohoda.

Jenže pak skončí volby a davy pod Kremlem přichází k tribuně, na které není napsáno Vladimír Putin 2018, ale „Rusko, Krym, Sevastopol“. Oslavuje se tam nikoliv vítězství ve volbách, ale hlavně, že před čtyřmi roky Rusko zákeřně okupovalo a pak anektovalo část sousední země. Dodejme, že země do té doby Rusku tak blízké a s Ruskem provázané, jako je Česko a Slovensko.

Když si tohle uvědomíte, tak vám prostě musí trochu zamrznout úsměv na rtech a těžko budete s tisíci Rusy nadšeně křičet „Rusko vpřed“. Ani slova Vladimira Putina, který vystoupí na „krymském“ pódiu se slovy, že povede Rusko k dalším vítězstvím, vám nezní vůbec dobře. Protože když teď Putin do značné míry vděčí za své lehké vítězství obsazení a připojení Krymu, co bude chtít a muset obsadit, aby vyhrál i příště?

A tak jdete noční mrazivou Moskvou od Rudého náměstí a na zastávce ještě vidíte plakát zvoucí k volbám, na kterém je Krym jen malým flíčkem na západě. Za ním to obrovské, nekonečné Rusko, největší země světa. Na co je takové zemi takový malý flíček?

Proč jsou za něj Rusové ochotni vyměnit skoro všechno, demokracií západního typu počínaje a normálními vztahy s Ukrajinou ale i Západem nekonče? Co je to s touhle na první pohled vlastně stále ještě přátelsky se tvářící zemí v nepořádku? A nemůže být to, co se stalo na Krymu, předzvěstí něčeho mnohem, mnohem horšího? Něčeho, co zasáhne hodně zle a přímo teď už i nás?

Po čtyřech letech od okupace a anexe Krymu si člověk tyto otázky přestává klást. Ale stačí pár desítek minut na oslavě Putinova vítězství pod Kremlem a ty otázky, s velkými otazníky i vykřičníky, tu jsou zase. A jen tak nezmizí. Ostatně i Putina tu máme na nejméně šest dalších let.