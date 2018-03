V kanceláři Antona Alichanova visí na stěně zarámovaná zelená složka. Nejmladšímu ruskému gubernátorovi, který se před dvěma lety chopil vlády nad Kalinigradskou oblastí, ji loni během své návštěvy osobně předal Vladimir Putin. Uvnitř byly štosy žádostí a stížností, které prezident dostal od obyvatel ruské enklávy.



„Visí tam, zarámovaná a pod sklem, aby mi připomínala podstatu naší práce. Tahle zelená složka, to je moje práce,“ vylíčil reportérům The Financial Times jednatřicetiletý politik.

Alichanov je dnes jednou z nejvýraznějších tváří nastupující generace mladých ruských politiků, manažerů a úředníků, kteří se v posledních letech dostali k moci. Generační obměna na vedoucích pozicích státní správy je podle listu přípravou na doby, kdy se Putin rozhodne skončit.

Přenastavení systému

Rusové jdou v neděli k prezidentským volbám. Putinovo vítězství je předem jisté, podle průzkumů by měl získat 65 až 70 procent hlasů. Podle současné ústavy by to mělo být jeho poslední funkční období a proto se čeká, že se během následujících šesti let postupně pokusí změnit systém vládnutí, který je dnes silně závislý na jeho osobě.

„Rusko sice není na pokraji změny, režim se však mění. Tyto prezidentské volby značí příchod post-putinovského Ruska, a to bez ohledu na to, jestli Putin zůstane hlavou státu dalších šest, nebo šestnáct let,“ napsali nedávno znalci ruského politického zákulisí Ivan Krastev a Gleb Pavlovskij.

Volební song Putin je naše hvězda, pějí umělci z Ovečkinova agitačního týmu

Experti upozorňují, že Putin se dnes soustředí hlavně na zahraniční politiku a bezpečnostní otázky. Na rozdíl od dob minulých se už nevěnuje každodenním problémům domácí scény, kde pouze nastiňuje dlouhodobé úkoly. „Jejich cílem je posílení politických institucí. Systém musí být přenastaven tak, aby dokázal fungovat sám o sobě, ale dál pokračoval v kolejích, které on vytyčil,“ vysvětluje analytička Taťána Stanovajová.

V srdci těchto změn je kohorta mladých politiků a manažerů jako je Anton Alichanov. Předvést své schopnosti dostávají především v regionech. Putin během uplynulých tří let vyměnil 36 z celkem 85 ruských gubernátorů, přičemž dvacítce z nových regionálních šéfů je méně než padesát let. Průměrný věk gubernátorů tak spadl z 55 na 46 let.



Medvědí hrdina i vynálezce nooskopu

Jednou z nových tváří je například Andrej Turčak. Dnes dvaačtyřicetiletý syn Putinova kamaráda z juda byl v roce 2009 jmenován gubernátorem Pskovské oblasti a loni za tento region usedl v horní komoře parlamentu. Kromě toho je členem vedení vládnoucí strany Jednotné Rusko.

Pozoruhodnou kariéru udělal také Alexej Ďumin, někdejší šéf Putinovy ochranky, který podle svých slov jednou od prezidenta zahnal medvěda. Tento držitel vyznamenání Hrdina Ruské federace dnes stojí v čele Tulské oblasti. Pětačtyřicetiletý Ďumin podle listu Kommersant stál před čtyřmi lety v čele operace, během níž byl odvezen z rozbouřené Ukrajiny svržený prezident Viktor Janukovyč. Ďumin to popřel.

Změny se dějí i přímo v Kremlu. V srpnu 2016 na postu šéfa prezidentské kanceláře vystřídal Putinova někdejšího kolegu z KGB Sergeje Ivanova (65 let) nenápadný Anton Vajno. Šestačtyřicetiletý diplomat a vnuk někdejšího tajemníka estonských komunistů na sebe zatím upozornil hlavně pseudovědeckým spisem, v němž se například píše o záhadném přístroji zvaném „nooskop“.



Sergej Ivanov si sice pohoršil, nemusí však smutnit. Jeho stejnojmenný syn byl totiž před rokem jmenován šéfem firmy Alrosa, největšího světového producenta diamantů. V sedmatřiceti letech se tak stal nejmladším mezi řediteli firem kontrolovaných Kremlem a nejvlivnějším „princem“ ruského režimu v korporátní sféře.

Stará klika prosazuje své chráněnce

Změny ve státní správě pozorně sleduje i nejužší Putinovo okolí. To stále tvoří především prezidentovi vrstevníci: spolupracovníci z KGB, kamarádi z dětství nebo kolegové z dob jeho působení na petrohradské radnici. Všichni by si v post-putinovské éře chtěli zachovat vliv a proto se snaží do generace nových úředníků prosadit své chráněnce.

„Většina nových gubernátorů nemá sama o sobě téměř žádnou politickou váhu. Takže pokud tu vznikne dobře fungující byrokracie, jejímž úkolem bude jen efektivně vykonávat rozkazy, tak chcete mít vliv na to, jaké rozkazy to budou,“ vysvětlil pro The Financial Times nejmenovaný zdroj s rodinnými vazbami na ruského prezidenta.

Nabízí se rovněž otázka, jestli některý z představitelů mladé politické elity může současného prezidenta jednou vystřídat. Putin stojí v čele Ruska už osmnáct let, na konci dalšího funkčního období mu bude 71 let a podle některých expertů už je unavený.

„On by už odešel, pokud by mohl. Problém je, že pokud to udělá, tak se ihned stane extrémně zranitelným. I kdyby zítra prosadil zákon, že žádný exprezident nemůže být obviněn, někdo jiný ho může zrušit. Proto potřebuje nástupce, který ho bude chránit,“ řekl pro iDNES.cz loni v prosinci britský analytik Mark Galeotti.



Konzultant Jevgenij Minčenko si nicméně myslí, že zatím se nedá říci, na koho z nastupující generace by Putin v příštích letech mohl ukázat. „Na to je zatím příliš brzo,“ říká Minčenko. „Putin zatím jen připravuje základy, aby vybudoval novou generaci funkcionářů.“