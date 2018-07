VIDEO: Putin v Kremlu velebil ruskou sbornou, trenérovi udělil řád

„Na prvním mistrovství světa pořádaném v Rusku jste reprezentovali výrazně a přesvědčivě, projevili jste semknutost, houževnatost a vůli, k dosažení cíle jste se nešetřili,“ prohlásil Putin před fotbalisty. „Vaše heslo Hrajeme za vás se pro fanoušky stalo mnohem důležitějším než (případné) medaile,“ řekl.

Čerčesovovi pak předal řád Alexandra Něvského, který se uděluje za zvláštní zásluhy o vlast a za významné výsledky. „Všichni jsem byli svědky toho, jak mocně se projevilo jeho umění výběru a přípravy hráčů. Jaké jsou jeho schopnosti jako psychologa, mentora a lídra,“ velebil Putin 54letého kouče.

Čerčesov převzal reprezentaci před dvěma lety a na Ruskem pořádaném šampionátu s ní senzačně došel až do čtvrtfinále, v němž prohrála 3:4 na penalty s Chorvatskem. Pro sbornou to je nejlepší výsledek od postupu Sovětského svazu do čtvrtfinále v roce 1970.



Putin rovněž vyzdvihl úlohu obránce Sergeje Ignaševiče, který po šampionátu ukončil kariéru, a brankáře a kapitána národního týmu Igora Akinfejeva. „Moment, kdy v zápase se Španělskem vyrazil poslední penaltu, podle mě vstoupí do legend našeho i světového fotbalu,“ prohlásil šéf Kremlu. Oba sportovci od něj dostali Řád cti.

Kritika od dvojnásobné šampionky

Ostatním fotbalistům pak předal titul zasloužilých mistrů sportu. To už v pátek zkritizovala dvojnásobná mistryně světa ve volejbalu Jekatěrina Gamovová. Sedmatřicetiletá Gamovová se domnívá, že čtvrtfinalistům světového šampionátu takové ocenění nepřísluší.

„Je to podivný přístup. Někdo k titulu zasloužilého mistra sportu musí vyhrát mistrovství světa nebo získat olympijskou medaili, ale někdo ho dostane už za postup do čtvrtfinále. Je mi líto, že hodnotu toho titulu takhle snižují,“ napsala slavná dvoumetrová smečařka na instagramu. „Není to nic proti fotbalistům, je to velká otázka pro vedení ruského sportu,“ dodala dvojnásobná finalistka olympijských her.