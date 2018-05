Řež u Eufratu. Američané vylíčili bitvu s ruskými žoldáky v Sýrii

Incident mezi ruskými žoldáky a příslušníky amerických speciálních jednotek u závodu na zpracování zemního plynu Conoco se odehrál letos 7. února. Podle The New York Times představuje jednu z nejtvrdších bitev, do které se dostaly americké speciální jednotky, které na území Sýrie podporují kurdské síly v boji proti Islámskému státu.

Střet vyvolal obavy, že by doutnající napětí mezi Američany a Rusy, kteří stojí po boku prezidenta Bašára Asada, mohlo snadno na přeplněném a chaotickém syrském bojišti přerůst v otevřený konflikt.

Americký list drama na břehu Eufratu zrekonstruoval na základě rozhovorů, dokumentů Pentagonu a výpovědí armádních představitelů na půdě Kongresu. Vyplývá z nich, že Američané už několik týdnů s rostoucím znepokojením sledovali rojení proasadovských milic na druhém břehu Eufratu.

Při odposlechu rádiového spojení často zaznívala ruština a američtí rozvědčíci došli k závěru, že v řadách těchto milic jsou především ruští žoldáci ze soukromé vojenské společnosti Vagner.

Skrze zvláštní linku používanou v případech hrozícího konfliktu kontaktovali Rusy, ti však dali najevo, že tyto jednotky nespadají pod jejich kontrolu. „Ruské nejvyšší velení nás ujistilo, že to nejsou jejich lidé,“ vypověděl minulý měsíc v Senátu ministr obrany James Mattis.

Anihilujte je

Naleziště zemního plynu Conoco u Dajr az-Zauru v té době drželi syrští Kurdové, které podporovalo třicet příslušníků speciálních jednotek Delta Force a Rangers. Na podpůrném stanovišti asi o třicet kilometrů dál byla umístěna četa dělostřelců z námořní pěchoty a tým zelených baretů.

Tato posádka 7. února asi ve tři hodiny odpoledne díky záběrům z dronů zjistila, že se prorežimní milice daly do pohybu. Bylo to více než 500 mužů a 27 vozidel včetně tanků T-72 a několika transportérů. Záběry doputovaly i do Pentagonu a na velitelství amerického letectva v Kataru. Armáda letouny na Blízkém východě uvedla do stavu pohotovosti.

Šestnáct zelených baretů a mariňáků na podpůrném stanovišti naložilo do pancéřovaných aut protitankové střely a termovizory a posádce v Conocu vyrazilo na pomoc. Řidiči jeli s vypnutými světly a cestu sledovali v noktovizorech.

Ve 20:30 do vzdálenosti jedné míle od amerických pozic dorazily tři tanky T-72, ukryly se za budovami a počkaly na zbytek konvoje. Hodinu před půlnocí začal útok.

Posádku v Conocu zasáhla palba z tanků, děl a minometů. Všude létaly kusy šrapnelů, vzduch nasytil hustý prach. Vojáci naskákali do zákopů a chopili se kulometů a protitankových střel. Jejich nadřízení se 15 minut snažili ruské velení přesvědčit, aby útok odvolalo. Ruští generálové se však ani teď k milicím nehlásili.

James Mattis proto nakonec šéfovi sboru náčelníků štábů Josephu Dunfordovi dal rozkaz, aby útočící „jednotka byla anihilována“. „A to se také stalo,“ vypověděl šéf Pentagonu minulý měsíc před senátory.

Dvě stě až tři sta mrtvých

Americká letadla nalétávala ve vlnách. Na pomoc těžce zkoušeným speciálním jednotkám dorazily drony Reaper, „neviditelné“ stíhačky F-22 , stroje F-15E, bombardéry B-52, letouny palebné podpory AC-130 a vrtulníky AH-64 Apache. Pumy a rakety dopadaly na nepřátelský konvoj po dobu tří hodin.

Půl hodiny před půlnocí k bojišti dorazil i podpůrný tým zelených baretů a mariňáků. Na pozice svých kamarádů se však dostal až o hodinu a půl později, kdy už palba z tanků a dělostřelba trochu ustala.

V zákopech tak bylo celkem čtyřicet Američanů, kteří z kulometů a raketometů Javelin pálili po žoldácích postupujících k jejich pozicím. Letečtí návodčí mezitím usilovně pracovali na tom, aby předali přesné údaje pilotům v další vlně bombardérů.

O další hodinu později se nepřítel začal stahovat a americká palba pomalu ustala. Příslušníci speciálních jednotek mohli sledovat, jak se Syřané a ruští žoldáci vracejí pro své mrtvé. Ani jeden Američan neutrpěl zranění. Na druhé straně podle amerických dokumentů padlo 200 až 300 mužů.

Incident do dnešních dnů halí řada nejasností. Ruské ministerstvo obrany přiznalo pouze čtyři mrtvé, kategoricky však vyloučilo, že by tito muži spadali pod ruské ozbrojené složky.

Ruští investigativní novináři došli k závěru, že v Sýrii operuje nejméně 3 600 žoldáků ve službách soukromé vojenské společnosti Vagner. Ta je s velením armády úzce spojena, což dokazuje i fakt, že její výcvikové tábory v leží na pozemcích ministerstva obrany.

Do Sýrie láká především bývalé vojáky, kterým slibuje snadný výdělek. Verbíři se veteránům snaží například namluvit, že budou střežit syrská ropná pole. Jak ale naznačuje únorový incident, někdy je zřejmě součástí jejich práce i dobývání území.