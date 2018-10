Zničíme vaše nové rakety, pohrozila americká diplomatka Rusku

Dohodu o zákazu raket středního doletu podepsali v roce 1987 americký prezident Ronald Reagan a sovětský vůdce Michail Gorbačov. Oba státníci se v ní zavázali k odstranění jaderných i konvenčních raket krátkého a středního doletu s doletem 500 až 5500 kilometrů.



Američané nyní tvrdí, že Rusko do svého arzenálu zařadilo novou střelu Novator 9M729 (v kódu NATO SSC-8). To by mu umožnilo rychlý jaderný úder na země Severoatlantické aliance, píše zpravodajský portál BBC. Rusové to popírají.

Hutchisonová v úterý prohlásila, že Spojené státy se snaží najít diplomatické východisko z tohoto problému. Pokud ale Rusové budou ve vývoji nového systému pokračovat, USA podle ní mohou přikročit i k vojenskému řešení.

„V tu chvíli bychom bychom zkoumali možnosti likvidace raket, které mohou zasáhnout některou z našich zemí,“ prohlásila někdejší senátorka za stát Texas. „Dostali varování,“ dodala. List The New York Times poznamenává, že Hutchisonová neřekla, jestli by Američané zvolili preventivní úder na odpalovací zařízení, nebo by ruské rakety zničili po odpálení ve vzduchu.

Hněv v Moskvě

V Rusku její slova vyvolala velkou nelibost. „Kdo dovolil této ženě vyslovovat taková obvinění? Americký lid? Vědí obyčejní Američané, že ze svých kapes platí takzvané diplomaty, kteří se chovají tak agresivně a nepřátelsky?“ prohlásila mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov s jasnou narážkou na amerického prezidenta Donalda Trumpa řekl stanici CNN, že „Kreml nevěnuje příliš velkou pozornost vyjádření ambasadorů, když z vyšších úrovní přichází až příliš mnoho nejasností“.

Ostrá slova Hutchisonové podle The New York Times vyvolala neklid i ve Washingtonu, protože velvyslankyně svá slova později mírnila. „Preventivní útok jsem neměla na mysli,“ napsala na Twitter.

Rusové podle loňských informací amerických médií disponují dvěma oddíly raket Novator 9M729. Jeden z nich rozmístili na zkušební střelnici Kapustin Jar na jihovýchodě evropské části Ruska. Každý oddíl je vyzbrojen čtyřmi odpalovacími zařízeními, které se hodně podobají odpalovacím zařízením taktických raket Iskander.

Problém byl na pořadu středečního jednání schůzky ministrů obrany NATO, která se ve středu koná v Bruselu. Šéf Aliance Jens Stoltenberg už předem dal najevo, že Rusko podle všeho skutečně porušuje dohodu INF. „Je proto nutné, aby Rusko na tyto otázky upřímně a transparentně odpovědělo.“