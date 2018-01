Nizozemci pronikli mezi ruské hackery podezřelé z útoků na Clintonovou

Agenti AIVD získali podle listu přístup do moskevského ústředí Cozy Bear. Mezi lety 2014 až 2017 prý předávali informace americkým tajným službám CIA a NSA.



Cozy Bear je spojována s ruskou vládou, připomněla agentura Reuters. Vazby na Kreml jsou připisovány i podobné skupině Fancy Bear. Také ta čelí obvinění z účasti na útocích proti serverům amerických demokratů.

Poznatky AIVD mohly podle listu přispět i k vyšetřování FBI ohledně údajných ruských zásahů do amerických voleb. FBI se domnívá, že hackeři chtěli ukrást informace, které by poškodily Hillary Clintonovou, soupeřku současného prezidenta Donalda Trumpa. Podezření na ruské vměšování kromě FBI vyšetřují čtyři výbory amerického Kongresu.

Trump chtěl vyhodit Muellera, píše NYT

Zvláštní vyšetřování možného ruského ovlivňování amerických voleb byl pověřen bývalý šéf FBI Robert Mueller. Deník The New York Times (NYT) v pátek uvedl, že Trump ho loni v létě chtěl propustit „kvůli různým konfliktům zájmů“. Od svého záměru ale ustoupil na poslední chvíli poté, co právní poradce Bílého domu Don McGahn pohrozil svým odstoupením.

Trump tvrdil, že Mueller nemůže být nestranný například kvůli sporu o dluh vůči jeho golfovému klubu ve virginském Sterlingu. Kromě toho se prezident domníval, že je Mueller v konfliktu zájmů, protože pracoval pro stejnou advokátní kancelář, která zastupovala Trumpova zetě a poradce Jareda Kushnera.

Samotný americký prezident informace respektovaného listu v pátek jednoznačně odmítl. „Fake news, vážení, fake news,“ reagoval Trump ve švýcarském alpském středisku Davosu na dotaz ohledně článku v The New York Times.



Muellerovo vyšetřování se opírá o obvinění amerických tajných služeb vůči Rusku, že se mimo jiné hackerskými útoky vměšovalo do americké předvolební kampaně s cílem pomoci Trumpovi a uškodit Clintonové. Bývalý šéf Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Mueller se konkrétně zaměřuje na otázku, zda případně existovala nezákonná ujednání mezi Trumpovým volebním týmem a Moskvou. Trump vyšetřování opakovaně označil za hon na čarodějnice.