Rusko ohlásilo další raketové střelby v ekonomické zóně Norska

Výstraha ruského námořnictva platí od úterý 20. listopadu do čtvrtka 22. listopadu. Výstraha pro letecké dopravce, takzvaný NOTAM, se týká čtvercové oblasti západně od města Stokmarknes na Lofotách. Zda během posledních dvou dnů k akci došlo, zatím není známo.

Norská média si všimla, že je to poprvé, co si ruské námořnictvo vybralo pro své raketové střelby oblast přímo ve výlučné ekonomické zóně Norska, která podle mezinárodního práva sahá do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřeží.

Je to také poprvé, co chce ruské námořnictvo raketové střelby cvičit tak daleko na západ a na jih od Severního mysu. Deník The Barent´s Observer upozornil, že v dobách studené války sovětské námořnictvo čas od času provádělo ostré střelby v norské výlučné zóně ale v Barentsově moři.

„Ruské námořnictvo plánuje testovací raketové střelby v oblasti Norského moře,“ píše se varování pro leteckou dopravu.

Vyznačení zóny ruských raketových střeleb u pobřeží Norska od 20. do 22. listopadu. (Poznámka: červený čtverec s označením 2)

Jde přitom už o třetí výstrahu o ruských raketových střelbách u pobřeží Norska během listopadu. Poprvé Rusko nahlásilo raketové střelby na období od 1. do 3. listopadu v oblasti západně od pobřeží Norska, kde se v tu samou chvíli plavily bojové lodě NATO během velkého aliančního cvičení Trident Juncture.

Střelby měly podniknout plavidla ruské Baltské flotily plující k poloostrovu Kola s mateřskými přístavy ruské Severní flotily. Ke střelbám však nedošlo.

Druhou výstrahu pro leteckou dopravu ohlásilo ruské námořnictvo na období od 6. do 9. listopadu, kdy cvičení NATO v Norsku vrcholilo. Tentokrát šlo o oblast severně od poloostrova Nordkinn v kraji Finnmark v severovýchodním Norsku, asi 20 až 40 námořních mil od norských pobřežních vod a v bezprostřední blízkosti zóny vyčleněné pro cvičení NATO.

Ruské ministerstvo obrany později potvrdilo, že se v oblasti pohybovaly lodě Severní flotily včetně raketového křižníku Petr Veliký, odpálily rakety a prováděly navigační cvičení.

Zatím není jasné, jaká plavidla ruského námořnictva a zda se zapojí do třetích plánovaných střeleb u Lofot. Ruské úřady vydaly pro tento týden varování o raketových a dělostřeleckých střelbách také pro několik dalších oblastí v Barentsově a Bílém moři. Norská pobřežní stráž oblast monitoruje.

Rusko předvedlo vojenskou sílu při mohutných manévrech Vostok 2018 (09/2018)