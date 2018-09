Fráze jak z Wikipedie. Vystoupení „špionů“ ze Salisbury vyvolalo pochyby

Když dva muži, které britské úřady obvinily z útoku, ve čtvrtek v ruské státní televizi tvrdili, že se do Salisbury vydali dvakrát prohlédnout si katedrálu, moderátorka jen stěží zadržela smích, píše Kovaljov. Podle jeho názoru má dvojice stále co vysvětlovat - například proč se jejich pasy liší jen jediným číslem.

Ani ruští diplomaté nevědí, jak mají na obvinění reagovat, navíc stejně jako veřejní činitelé v časech krize špatně zvládají styk s veřejností. „Ruské ministerstvo zahraničí dokáže nabídnout jen planý a afektovaný řev - který i lidé loajální (Moskvě) považují za nemístný a zbytečný -, protože přiznat cokoli veřejně není možné. A trollové budou trollovat a ruská státní média lhát a popírat, protože to zkrátka vždycky dělají,“ napsal ruský novinář.

Ani Putin není všemocný a vševědoucí

Tvrdí, že útok na Skripalovy se mohl odehrát podle dvou scénářů. Pokud za ním stojí Putinova nenávist k přeběhlíkům, pak ruskému prezidentovi chybí strategická předvídavost a nechal se unést osobní nevraživostí na úkor dlouhodobých zájmů Ruska. Jestliže nevzal v úvahu možné sankce, vypovězení diplomatů a celosvětovou opozici vůči Rusku, nebo pokud mu to bylo zkrátka jedno, pak jakékoli rozumné jednání s ním jednoduše není možné.

Druhou možnost, tedy že Putin útok neinicioval, považuje Kovaljov za horší variantu, a to jak pro Rusko, tak pro celý svět. Znamenalo by to, že ruský prezident nemá svůj bezpečnostní aparát pod kontrolou a jeho členové na vlastní pěst podnikají čím dál agresivnější odvetné mise v Rusku i v zahraničí.

„Vidět v Putinovi vševědoucího, všemocného a polobožského diktátora, který má zmapovaný každý krok svých přisluhovačů, je sice lákavé, ale realita je mnohem přízemnější - a jde z ní hrůza,“ uzavírá Kovaljov.

Když Rusové jedou bez žen a dětí, kde je koňak?

Že čtvrteční televizní vystoupení dvou „ruských turistů“ Západ nepřesvědčila, napsal ve svém komentáři i ruský deník Kommersant. Ten píše, že výpověď obou mužů rozhodně neuvolnila napětí mezi Ruskem a Západem. Rusové například popírají tvrzení Londýna, že jejich jména nejsou pravá. Proč tedy na kameru neukázali své doklady totožnosti? Nepadly ani dotazy o jejich životopise, místě, kde pracují nebo nízké aktivitě na sociálních sítích.

Pochybnosti vyjádřil mimo jiné i ruský opoziční politik Dmitrij Gudkov, který výpověď o touze navštívit salisburskou katedrálu obou mužů označil za fráze z wikipedie. Namítl také, že v rozhovoru nezaznělo vysvětlení, proč měli muži koupené dvě zpáteční letenky (na večerní let 4. března a noční let 5. března) nebo „co jsou pánové Petrov a Boširov zač“.

Podle petrohradského serveru Fontanka.ru je na rozhovoru nejdůležitější právě to, co v něm nezaznělo. Redaktorka se mimo jiné nezeptala, kde muži v současné době žijí vzhledem k tomu, že britské vízum získali v Petrohradu, ale do Londýna odletěli z Moskvy. A příběhy o pití horké kávy prý zní od Rusů přinejmenším směšně. „Připustíme, že jste cestovali sami bez žen a dětí, což samo o sobě je pro Rusa divné. Kde je ale koňak?“

Kreml: Jsou to obyčejní občané a žádné zákony neporušovali

Rusko se ovšem nadále od všech spekulací distancuje. „Považujeme za nepřijatelné jakékoli spojování vedení Ruské federace nebo ruského státu s tím, co se stalo v Salisbury,“ zdůraznil podle agentury TASS mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Absurdní je podle něj i vyčítat Rusku lži po vystoupení ruské dvojice. „Je to rovněž absurdní, protože jsou to obyčejní občané, nemají žádné vztahy ke státu,“ uvedl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Řekl zároveň, že Rusko nemá důvod podnikat proti Petrovovi a Boširovovi nějaké kroky. „Žádné zákony na ruském území neporušovali a oficiálně ani nevíme nic o tom, že porušili nějaké zákony někde ve světě,“ citoval mluvčího TASS.

Peskov nevyloučil možnost, že oba muže vyslechne britská policie. „Pokud bude taková žádost podána, bude nepochybně ruskou stranou zvážena přísně v souladu s ruským právem,“ odpověděl kremelský mluvčí na dotaz novinářů.

Britští prokurátoři minulý týden identifikovali ze zločinu v Salisbury dva podezřelé, kteří v době útoku 4. března ve městě byli pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Oba údajně pracují pro ruskou vojenskou rozvědku GRU a Skripala a jeho dceru otrávili nervově paralyzující látkou novičok. Muži tato obvinění v rozhovoru popřeli. Uvedli, že jsou drobní podnikatelé a v Salisbury si chtěli prohlédnout katedrálu. Kvůli špatnému počasí ale strávili 3. března ve městě maximálně hodinu a na místo se pak vrátili následující den.