VIDEO: Putin je naše hvězda, pějí umělci z Ovečkinova agitačního týmu

Písničku poprvé pustil do oběhu v sociální síti VKontakte „Putinův tým“, založený loni v listopadu hokejovým útočníkem Alexandrem Ovečkinem. K tomuto fanklubu hlavy státu se přidali i další známí sportovci a umělci. V klipu spojili síly například populární zpěvák Grigorij Leps, vítěz písničkové soutěže Eurovize Dima Bilan či raper Timati.

V textu písně, označené za neoficiální hymnu „Putinova týmu“, se opěvuje „naše loď, hrdě plující proti větru a vlnám, kterou nesvedou z kurzu bouře a deště,“ či „jediná pravdivá z milionu hvězd, která nám ukazuje cestu“. A nakonec píseň vybízí posluchače, aby se rozhodl „hrát za silný tým“, slibující vítězství. V síti VKontakte klip zaznamenal více než 11 milionů zhlédnutí.

Není to první video na podporu účasti ve volbách: minulý měsíc se na internetu objevil tříminutový snímek „Všichni k volbám“ o lhostejném občanovi, který nechce jít k volbám, aby se následující den probral do reality, ve které jej povolávají do armády, sdílí domácnost s gayem a syn se dožaduje čtyřmilionového příspěvku na školu. Dotyčný volič nakonec rychle vyskočí z postele a pádí k volebním urnám.

Nynější předvolební „hymna“ zdaleka není první písničkou o Putinovi. Před lety, na vrcholu okouzlení novým prezidentem, kdy se hovořilo o opravdové „Putinománii“ v Rusku, slavil úspěch hit dívčí skupiny, toužící po muži, který by byl „Takový jako Putin“.

VIDEO: Jděte volit, nebo vám domů strčí gaye, děsí Rusy video Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putinova podpora ve velkých městech poklesla

Prezidentské volby se v Rusku budou konat 18. března. Putin se o post prezidenta uchází již počtvrté a o jeho výhře není prakticky pochyb. Předvolební průzkumy mu dosud v prvním kole voleb přisuzovaly až 70 procent hlasů.



Podle posledního průzkumu státní sociologické společnosti VCIOM ale Putinovy preference v únoru nečekaně spadly ve velkých městech, kde žije čtvrtina voličů. V Moskvě a Petrohradu klesly až o 12 procentních bodů na 57,1 procenta. Podobný vývoj sledují sociologové od konce minulého roku i v ostatních městech s více než milionem obyvatel, ale i ve městech, kde žije 100 000 až 500 000 lidí.

Velká města také podle sociologů bojují s nízkou volební účastí. „Ve větších městech mají faktor strachu a vládní tlak menší dopady. Kromě toho obyvatelé zde mají větší nároky, přístup k více zdrojům informací a jsou více kritičtí k vládním orgánům,“ uvedl šéf agentury VCIOM Valerij Fjodorov.



Podle zdroje listu z kanceláře prezidenta dosáhne volební účast ve městech s více než milionem obyvatel něco málo přes 50 procent. „Očekáváme, že volební účast bude v nejlepším případě dosahovat 55 až 60 procent, pro Putina bude hlasovat 50 až 65 procent voličů v závislosti na regionu,“ cituje list svého spolupracovníka.

Rozdíly mezi volební účastí v regionech a velkých městech mohou podle jiného zdroje Vedomosti dosahovat až 20 procent. Obvykle přijde v regionech k volebním urnám o deset až 12 procent více lidí než ve městech, dodává.

Podle politologa Andreje Koljadina se obyvatelé měst obecně staví ke vládním kandidátům více skepticky, i když jde o Putina. „Ve městech jsou více zpolitizovaní voliči, mají méně problémů se zajištění si živobytí a jsou méně závislí na vládě,“ uvedl expert.