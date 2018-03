Před olympiádou v Soči nařídil Putin sestřelit letadlo. Odhalil to ve filmu

Když vyhrožoval 7. února 2014 údajný opilec na letu z Charkova do Istanbulu odpálením bomby a požadoval obrácení letadla do Soči, turecké stíhačky stroji pomohly přistát v Istanbulu (psali jsme zde). Let turecké společnosti Pegasus se 110 pasažéry na palubě však mohl dopadnout úplně jinak. Vladimir Putin ve svém novém dokumentárním filmu přiznal, že vydal rozkaz letadlo sestřelit, informovala BBC.

„Bylo mi řečeno, že letadlo na trase z Ukrajiny do Istanbulu unesli. A že únosci požadují přistání v Soči,“ řekl Putin v dvouhodinovém dokumentárním filmu. Podle filmu bezpečnostní úředníci Putinovi sdělili, že nouzový postup v takovémto případě je letadlo sestřelit. „Řekl jsem jim: jednejte podle toho plánu,“ uvedl Putin.

Podle informací ve filmu mělo v tu dobu čekat v Soči na zahajovací ceremoniál přes 40 tisíc lidí. O několik minut později však Putin obdržel další hovor. Ten ho informoval, že šlo o falešný poplach - únosce byl nejspíš opilý. Letadlo tak naštěstí sestřeleno nebylo.

Podmínky navracení Krymu? Neexistují

Ve filmu Putina zpovídal Andrej Kondrašov, mluvčí jeho předvolební kampaně. A ptal se i na jiná témata - například jestli existují podmínky, za kterých by Putin zvážil navrácení Krymu Ukrajině. „O čem to mluvíte? Takové podmínky neexistují, ani nikdy nebudou,“ reagoval Putin.



Dvouhodinový dokument pojmenovaný „Putin“ byl v neděli přidán na ruské sociální sítě. Film byl zveřejněn před volbami, které se konají 18. března. Současný prezident se při nich utká se sedmi protivníky. Od žádného z nich se ale neočekává, že přitáhne tak širokou podporu jako nejznámější lídr opozice Alexej Navalnyj, kterému však byla kandidatura zakázána (více jsme psali zde).



Státní firmy údajně nutí zaměstnance volit Putina

Ruská média před nedělními volbami prezidenta přinášejí informace o pokusech státních úředníků nebo vedení státních firem přinutit voliče k účasti na hlasování. Hlavní volební komise požádala ruskou generální prokuraturu, aby prověřila pravost audiozáznamu, na němž zaměstnanci státní plynárenské společnosti Gazprom nutí podřízeného k hlasování.

Kontroloři volební komise zase prověřují žalobu na vedení celnice ve městě Taganrog při Azovském moři, která svým zaměstnancům účast ve volbách direktivně přikázala. O podobných případech informují hlavně ruská opoziční média, jejichž zprávy státní sdělovací prostředky většinou označují za snahu diskreditovat volby.

Zveřejňovat předvolební průzkumy je od úterý v Rusku zakázáno. Ruský prezident se má ještě ve středu dostavit na anektovaný Krym, kde se uskuteční jeho poslední předvolební setkání s občany. Kde bude Putin hlasovat, nebylo zatím oznámeno. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov nicméně novinářům připomněl, že hlava státu obvykle volí v Moskvě.