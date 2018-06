Putin otevírá srdce, Rusko chce ukázat jako milou a pohostinnou zemi

Hlavním heslem Ruska dnešních dnů je „pohostinnost“. Tisíce Rusů prošly jazykovými kurzy, aby se s cizinci domluvily, Rusko pro majitele lístků na zápasy zrušilo vízovou povinnost. Ve městech, kde se šampionát koná, se nejen výrazně zlepšila dopravní infrastruktura, postavily nové hotely, vznikly pěší zóny, parky, mapy mají anglické nápisy.



Rusko na zorganizování mistrovství světa, nejdražšího v historii, věnovalo 12,5 miliardy eur. Z toho asi polovina padla na výstavbu či modernizaci dvanácti stadionů. Druhá část, která šla na výstavbu letišť, zlepšení kvality železnic či nové stanice metra, se však ani po mistrovství neztratí.

Nákladná byla ale i bezpečnostní opatření, která jsou vidět na každém kroku. Rusko si od mistrovství slibuje velkou propagaci a otevření země turistickému ruchu, který dosud hraje zanedbatelnou roli.

Otevíráme srdce

Putin je prostě rozhodnut ukázat Rusko, které je hlavně kvůli anexi Krymu a angažmá na východní Ukrajině v nejhorších vztazích se Západem od studené války, jako jinou zemi. Moderní, k cizincům z celého světa přívětivou, slušně fungující a schopnou zajistit milionům návštěvníků včera začínajícího mistrovství světa ve fotbale plnou bezpečnost.

„Doufám, že vaše nezapomenutelné zážitky nebudou spojeny jen se zápasy oblíbených týmů a hrou fotbalistů. Ale i se seznámením se s Ruskem, jeho svéráznou kulturou, unikátními dějinami a nejbohatší přírodou, s jeho pohostinným upřímným a velmi přátelským obyvatelstvem,“ vítal ve videoposelství zahraniční návštěvníky Vladimir Putin. „Otevřeli jsme světu naši zemi i srdce,“ dodal.

Do jisté míry to „otevření se světu“ platí. Více než milion zahraničních návštěvníků, kteří si zakoupili lístek na některé z utkání mistrovství světa a zaregistrovali se ve speciálním programu, totiž mohlo přiletět do Ruska bez víz. Ta jsou nejen administrativně náročná, ale i drahá: v přepočtu na koruny vyjdou na více než tři tisíce korun.

První Sheraton v Saransku

Z hlediska zemí, pro které turistika tvoří důležitý zdroj příjmů, nejsou jeden či dva miliony turistů, jež Rusko v souvislosti s mistrovstvím světa ve fotbale očekává, nic závratného. Podle ruských statistik přijedou ročně do země desítky milionů cizinců.

Ze západních zemí je to ale jen zlomek lidí, a ti většinou míří jen do Petrohradu a Moskvy. Mistrovství se však koná v jedenácti ruských městech včetně tak málo navštěvovaných destinací, jako je Samara nebo Saransk. Například v tomto hlavním městě ani ne milionového Mordvinska, které leží mezi Moskvou a Volhou, byl díky mistrovství postaven první mezinárodní hotel sítě Sheraton.

Přestože i mistrovství světa ve fotbale v Rusku je podobně jako olympijské hry v Soči v roce 2014 nejdražší v historii, pokládá teď většina ruských ekonomů peníze za daleko účelněji vynaložené.



Investice znamenají pro mnohá města skok kupředu, a to přesto, že původní rozpočet 15 miliard eur musel být kvůli hospodářským problémům Ruska v minulých letech znatelně seškrtán. Ovšem na stadionech a infrastruktuře se šetřit nesmělo.

Bezpečnost a pohostinnost

Šetřit se nebude ani na bezpečnosti. Nejen na letištích, ale i na všech železničních stanicích, vstupech do metra, velkých hotelů nebo před stadiony byly instalovány bezpečnostní rámy. Hlídkují u nich ozbrojení policisté.

Podle některých zpravodajů západních médií připomínaly včera ulice Moskvy výjimečný stav, nejen viditelnou přítomností mnoha policistů, ale i četností kontrol dokladů nebo obsahu zavazadel. „Vláda udělala všechno pro to, aby bylo mistrovství bezpečné. Kvůli mistrovství byl přijat nový bezpečnostní zákon. A nad stadiony budou například létat drony, které mají odhalit hrozící nebezpečí,“ napsal deník Izvestija.

Hlavním heslem turnaje však zůstává slovo „pohostinnost“. V jejím rámci se mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ohradil proti doporučení šéfky výboru Dumy pro záležitosti rodiny a žen Tamary Pletněvové, která ruské ženy varovala před sexem se zahraničními návštěvníky mistrovství. „Naše ruské ženy se určitě rozhodnou samy. Jsou to nejlepší ženy na světě,“ uvedl Peskov (psali jsme zde: Nesouložte s cizinci, nabádá poslankyně Rusky).