Akta X v ruském stylu. Špioni sbírají náš biomateriál, varuje Putin

„A víte, že po celé naší zemí sbírají biologický materiál?“ nadhodil Putin podle newsru.com v pondělí na zasedání prezidentské rady pro lidská práva a pokračoval: „Mezi různými etniky a lidmi, žijícími v rozličných geografických bodech Ruské federace. Nabízí se otázka - proč to dělají?“ tázal se prezident a upozornil, že jde o profesionální a cílevědomou činnost.



Putinův tiskový mluvčí později dodal, že prezident tuto informaci dostal od tajných služeb, které prý už několik takových případů zaznamenaly.

„Skutečně tu jsou emisaři, kteří se tím zabývají - jsou to představitelé nevládních organizací a dalších institucí,“ uvedl Peskov. Tajné služby údajně mají informace, že Američané sbírají biologický materiál Rusů už od 90. let.

Ruská média nyní řeší, co za Putinovým záhadným varováním vězí. Jistá vodítka jim poskytl senátor Franc Klincevič, který naznačil, že Západ by mohl pracovat na biologické zbrani, která by účinkovala pouze na Rusy.

„Neříkám, že jde nevyhnutelně o přípravy na biologickou válku proti Rusku. Ale na podobném scénáři se bezpochyby pracuje,“ prohlásil.

Místopředseda obranného a bezpečnostního výboru Rady federace se domnívá, že různá etnika reagují na biologické zbraně různě a to je podle něj důvodem, proč „Západ pečlivě sbírá materiál po celé zemi.“ „Odpovědné zahraniční služby musí vědět, že my o jejich zájmech máme dobrý přehled,“ dodal bývalý tělocvikář a veterán z Afghánistánu.



Místopředseda parlamentní komise pro vzdělávání a zdraví Gennadij Oniščenko přispěchal s návrhem zákona o „biologické bezpečnosti“. „Dnes je u nás řada laboratoří, které dělají testy pro zahraniční laboratoře. Ve velkých městech po celé zemi provádějí testy a dělají to dobře. Ale mají tak příležitost studovat materiál a předávat data do zahraničí,“ varoval někdejší hlavní ruský hygienik.

Oniščenko jmenoval například společnost Invitro, která provádí testy krve, moči či vyhotovuje spermiogramy. Firma, která má v Moskvě desítky laboratoří, ihned vydala prohlášení, že biomateriál zpracovává výhradně v Rusku a nikam ho nevyváží. Zdůraznila, že byla založena ruskými lékaři, drží se zákona o osobních údajích a nezabývá se výzkumem lidského genomu.

Tam někde venku je pravda

Pohled na sociální sítě ukazuje, že někteří Rusové se celou kauzou dobře baví. „Putinovi zase něco nakukali. Před naším domem už několik týdnů leží hromada biologického materiálu a stále ji nikdo nesebral,“ napsal jeden uživatel Twitteru. Další Putinův citát doprovodil fotkou bezdomovce vybírajícího popelnice.

S nadhledem ke kauze přistoupil i web Rosbalt: „Tam někde venku je pravda,“ uvedl zprávu o Putinově varování před biošpionáží a připomněl tím Akta X, oblíbený seriál všech konspiračních teoretiků.

Novinář Igor Jakovenko se domnívá, že kauza má kořeny v Putinově paranoii živené jeho kamarády v FSB. „V dávném sovětském dětství jsem byl svědkem toho, jak jeden nevychovaný kluk hodil krabičku droždí do vesnického záchoda. Efekt slov Vladimira Putina o sběru biologického materiálu, která vrhl do ruského veřejného prostoru, je daleko působivější,“ napsal Jakovenko.