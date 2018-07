Rusové reptají proti penzijní reformě, protesty zastínil fotbal

Protestní akce přitom proběhly ve čtyřech desítkách ruských měst. Nejvíce lidí dorazilo v Omsku, Čeljabinsku, Tomsku a Komsomolsku na Amuru. Demonstrace organizovalo široké spektrum politických sil: komunisté, liberální strana Jabloko, nacionalisté Vladimira Žirinovského i opozičník Alexej Navalnyj.

„Řekněme si upřímně: Medvěděv a Putin zvýšením důchodového věku páchají zločin. Je to okradení mnoha milionů lidí pod záminkou ‚nezbytné reformy‘,“ prohlásil Navalnyj. Zpravodaj listu The Guardian si všímá, že policie byla na protestních shromážděních velice zdrženlivá a nikoho nezatýkala.



Vláda návrh penzijní reformy předložila těsně před začátkem mistrovství světa. Čelí proto obvinění, že nepopulární opatření chce protlačit v době, kdy se pozornost celé země upírá k fotbalu. V hostitelských městech se protestovat nesmí a v neděli navíc sborná v osmifinále vyřadila Španělsko. Senzační výhra demonstrace do značné míry zastínila.



Celostátní televizní stanice, z nichž čerpá informace většina Rusů, věnovaly fotbalovému úspěchu většinu večerního zpravodajství. O demonstracích se vůbec nemluvilo, uvádí zpravodajský portál meduza.io. Například První kanál tématu penzí věnoval čtyři minuty, během nichž se divákům snažil vysvětlit ekonomickou nezbytnost reformy.

Nedožijeme se důchodu, bojí se Rusové

Ekonomové upozorňují, že věková hranice pro odchod do důchodu byla stanovena před devadesáti lety. Vláda proto navrhuje, aby se důchodový věk postupně zvýšil z nynějších 60 na 65 let u mužů a z 55 na 63 let u žen. Letos průměrný důchod činí 14 100 rublů (asi 4935 Kč), valná část důchodců má však penzi nižší.

Odpůrci reformy upozorňují, že průměrná délka dožití u ruských mužů je dnes 66,5 roku. „Pokud věk odchodu do důchodu u mužů zvednou na 65 let, tak se toho ani nedožijí,“ poznamenala pro The Financial Times Taťána Nagibinovová, která organizovala protesty v Omsku.

Státní média upozorňují, že zvýšení věkové hranice se vzhledem k rozložení jednotlivých etap dotkne Rusů narozených po roce 1959 a žen narozených po roce 1964. V Rusku podle posledních statistik žije asi 147 milionů lidí, z nichž je necelá třetina v důchodovém věku. Víc než čtvrtina důchodců pracuje.

Kreml se dosud od vládního návrhu distancoval. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že je zatím předčasné obracet se na prezidenta, protože penzijní reforma ještě nemá definitivní obrysy.

Navrhovaná reforma se spolu s růstem cen benzinu přesto odrazila na popularitě prezidenta Putina. Podle průzkumu agentury VCIOM počet Rusů chválících prezidentovu práci poklesl během předposledního červnového týdne o pět procentních bodů na 72 procent. Od května je to pokles o 8,2 procentního bodu.