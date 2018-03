Brigáda za sto tisíc rublů. Rusko na olympiádu vyslalo placené fanoušky

Organizované skupiny měly podle zpravodajského webu z Novosibirsku zajistit, že se ruským sportovcům dostane před televizními kamerami odpovídající podpory. Za dobré chování měly zajištěná místa na stadionech, kromě toho ale dostaly i finanční odměnu.

Řada nájemných fanoušků se rekrutovala z řad mládežnických a sportovních organizací. Například z Petrohradu bylo vysláno asi tři sta lidí, prozradil ruskému zpravodajskému webu pod podmínkou anonymity zdroj blízký vedení města na Něvě.

„Jeli do Koreje pracovat. Dostali jasné instrukce, jak se mají chovat. Při závodech museli aktivně podporovat sportovce, zajímat se, co se děje, a nenechat se rozptylovat - například nekoukat do telefonu, protože pak by kamera mohla náhodou zaznamenat, že fanouškům je to jedno,“ prozradil Tajga.info zdroj.

„Lístky měli do hlavních sektorů, aby je kamera mohla dobře snímat a ukázat, jak fandí,“ dodal informovaný zdroj z Petrohradu. Podle něj každý fanoušek za tři týdny pobytu na olympiádě dostal honorář sto tisíc rublů. Vše hradily organizace napojené na petrohradskou radnici.

Rusko na letošní olympiádě bojovalo na dvou frontách: sportovní a politické. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) totiž v prosinci Rusko suspendoval kvůli dopingu na minulých hrách v Soči a vybraní sportovci v Koreji startovali pod neutrální vlajkou. I přesto si ruští hokejisté po triumfu ve finále zazpívali ruskou hymnu. MOV tři dny po skončení her členství Rusku obnovil.

Olympijští sportovci z Ruska, jak znělo oficiální pojmenování ruských reprezentantů, získali v Pchjongčchangu 17 medailí, z toho dvě zlaté. Ve středu v Kremlu převzali z rukou prezidenta Vladimir Putina státní ocenění. „Mohli vás připravit o různé atributy, ale o charakter vás připravit nemohli. Vaše výkony v nás vzbudily pocity hrdosti,“ řekl Putin oceněným olympionikům.