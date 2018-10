V Rusku se zřítil výcvikový Albatros, po pilotech se pátrá v moři

Letoun L-39, jehož výrobcem je český podnik Aero Vodochody, se používá v Rusku pro výcvik výcvik posluchačů vojenských leteckých učilišť. Za příčinu ruská armáda předběžně označila technickou závadu.

Výcvikový letoun byl bez výzbroje a do moře spadl asi půldruhého kilometru od ruského břehu. Podzvuková proudová letadla L-39, která Aero Vodochody vyrábí od 60. let minulého století, se několik let po zahájení výroby stala hlavním cvičným letounem členských států Varšavské smlouvy.

Je to jen o něco déle než týden, co se stejný typ letounu zřítil na středním Slovensku. Oba piloti se včas katapultovali a nehodu přežili. Její příčinou byla porucha motoru. Psali jsme zde.