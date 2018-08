Rusko chce na práci přijmout tisíce Severokorejců, může tím porušit sankce

13:14 , aktualizováno 13:14

Rusko chce dát práci tisícům lidí ze Severní Koreje, kteří do země přicházejí nejspíš v rozporu se sankčním režimem OSN. Uvedl to americký list The Wall Street Journal. Rada bezpečnosti loni v září zaměstnávání občanů KLDR zakázala, i když platné pracovní úvazky povolila dokončit.