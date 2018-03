Česko na vývoji jedu novičok pracovalo, zopakovalo ruské ministerstvo

Plné znění dokumentu zveřejnila agentura Interfax.

„Je zapotřebí objasnit, proč v ‚případu Skripalových‘ obvinili absolutně neodůvodněně Rusko, když vývoj (látky) pod západním kódovým označením ‚novičok‘ probíhal ve Velké Británii, USA, Švédsku a České republice. Výsledky, jichž tyto země při vytváření nových otravných látek tohoto typu dosáhly, jsou uvedeny ve víc než 200 otevřených zdrojích zemí NATO,“ píše se v dokumentu.

Ruské ministerstvo v prohlášení konstatuje, že chemické zbraně proti Velké Británii nepoužilo. Útok na Sergeje a Juliji Skripalovy, otrávené 4. března v jihoanglickém Salisbury, označuje text za teroristický akt. Obviňuje Londýn, že bezdůvodně útočí na Rusko a na režim konvence o zákazu chemických zbraní, jejíž ustanovení prý Británie ignoruje. Místo respektování dohod se britská strana pustila do „špinavé politizace“ problému a předložila ho Radě bezpečnosti OSN, která k tomu podle prohlášení nemá mandát.

Akce Londýna jsou podle ruského ministerstva zahraničí „z čistě humanitárního hlediska prostě barbarské“. Rusko britským úřadům vyčítá, že prý bez objasnění příčin odmítají povolit přístup ruských konzulárních pracovníků k Juliji Skripalové, která má ruské občanství. Přístupu k jejímu otci, bývalému dvojitému agentu, který má podle ruských zdrojů kromě ruského i britské občanství, se ruská strana nedožaduje.

Prohlášení ruského ministerstva zahraničí se nezmiňuje o svědectví několika ruských chemiků, kteří údajně na vývoji látky novičok pracovali. Podle informací tří z nich se armádní jed vyvíjel a vyráběl v tajných chemických laboratořích v Povolží od 70. let přinejmenším do roku 1988 až v kilogramových objemech.

Kvůli výrokům ruské strany, že jed novičok, kterým byl otráven dvojitý agent Sergej Skripal, může pocházet z České republiky, si ve středu český ministr zahraničí Martin Stropnický předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského.

„Náš hovor nebyl nijak emotivní. Byl věcný. Tak, jak to také v diplomacii má být. Ruský velvyslanec vysvětlil svou pozici, my jsme zase řekli svou. Může se to zdát málo, ovšem obě strany spolu potřebují mluvit. Nicméně je třeba uznat, že naše vztahy by mohly být lepší,“ řekl novinářům ministr Stropnický.

V oficiálním tiskovém prohlášení ministerstva zahraničí zaslaném iDNES.cz se píše o tom, že česká strana zdůraznila, že výroky o novičoku jsou „urážlivá, naprosto nepodložená tvrzení, zcela v rozporu s oboustranným zájmem na vzájemné spolupráci.“ A že MZV „vyzvalo Rusko, aby pozitivně reagovalo na legitimní zájem britské strany případ vyšetřit a spolupracovalo s vyšetřovateli.“