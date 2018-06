Ruská „špionážní“ loď zalarmovala námořnictva čtyř zemí

Ruskou průzkumnou loď Jantar od minulého týdne sledovalo při plavbě Biskajským zálivem francouzské námořnictvo. Později „stínování“ ruské lodi mířící na sever lamanšským průlivem převzali Nizozemci, Belgičané a Britové.

Ti vyslali k ruskému plavidlu z přístavu Portsmouth torpédoborec HMS Diamond a vrtulník Wildcat námořní letecké služby, protože se loď oficiálně označovaná ruskými úřady jako oceánografická a výzkumná přiblížila k britským břehům. Velení britské námořnictva ruské plavidlo označilo za špionážní.

„Nebudeme váhat při obraně našich vod ani tolerovat jakoukoli formu agrese,“ prohlásil v reakci britský ministr obrany Gavin Williamson s tím, že se „Londýn nenechá zastrašovat“.

Ruské plavidlo Jantar je specializovaná průzkumná loď, do jejíž výbavy patří dvě dálkově ovládané miniponorky schopné přenášet obraz ze dna oceánu i sbírat materiál.

„Pro Královské námořnictvo to je rutinní záležitost a posádka je pro takové rychlé nasazení dobře vyškolená a připravená,“ uvedl velitel britského torpédoborce Ben Kéth.

Britské námořnictvo v posledních měsících doprovází prakticky každé ruské vojenské plavidlo, které se vydá lamanšským průlivem. Zatímco v roce 2010 Britové takto sledovali pouze jedinou ruskou loď, loni zaznamenali 33 případů. Experti však upozorňují, že zvýšený pohyb ruského námořnictva v oblasti je do jisté míry zapříčiněn i ruským vojenským angažmá v Sýrii.

Šéf generálního štábu britské armády před časem varoval, že Rusko by mohlo narušit komunikační a internetové kabely vedoucí po mořském dnu. Podle Stuarta Peache by to mohlo mít katastrofické dopady na ekonomiku, a Británie proto musí komunikační linie lépe chránit.

Zvýšené napětí mezi Západem a Ruskem po ruské anexi Krymu ještě umocnil nedávný případ otrávení bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery.

Ruská státní televize RT označila reakci západních zemí při doprovodu plavidla Jantar ze „přehnanou a trapnou“, když Královské námořnictvo podle ní „nasazuje torpédoborec a útočnou helikoptéru na ruskou výzkumnou loď“.

Ruská televize sice uvedla, že loď Jantar nenese žádnou výzbroj a je určena k hloubkovému průzkumu oceánů, připustila však, že patří ruské vojenské Severní flotile.

„Vracela se z jedenáctiměsíční expedice, během níž prováděla geologický a geofyzikální průzkum světových oceánů a moří,“ citovala ruská televize velitele flotily Nikolaje Jevmenova. Zapojit se měla údajně také do pátrání po zmizelé argentinské ponorce v jižním Atlantiku na sklonku loňského roku.