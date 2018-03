Ruský letoun narušil náš vzdušný prostor, hlásí Estonci

Estonské ministerstvo zahraničí si kvůli incidentu předvolalo ruského velvyslance Alexandra Petrova. Tallin o incidentu informoval v úterý s tím, že ruský těžký transportní stroj Il-76, patřící ministerstvu obrany, „vstoupil nelegálně do vzdušného prostoru nad oblastí Vaindloo v Baltském moři“.

Jde o jeden z estonských ostrovů ve Finském zálivu, na jehož pobřeží se nachází nejsevernější bod Estonska. Ostrov leží ve vzdálenosti pouhých 27 kilometrů od estonské pevniny, severně od města Kunda, a teritoriální vody končí ve vzdálenosti 8 námořních mil od ostrova. Finské pobřeží je odsud jen asi 53 kilometrů.

„Letoun strávil asi jednu minutu v estonském vzdušném prostoru,“ konstatovalo estonské ministerstvo obrany s tím, že letoun měl podaný letový plán i zapnutý automatický odpovídač.

Zařízení umožňuje automatickou identifikaci letadla ve vzdušném prostoru pro potřeby řízení letového provozu a poskytující základní údaje o letadle včetně kódu letu nebo výšce. Když je však transpondér vypnutý, středisko řízení letového provozu takový letoun bez identifikace označuje za neznámý cíl a startují k němu pohotovostní stíhačky.

Moskva narušení vzdušného prostoru odmítla. „Během letu byla posádka letadla v kontaktu s estonskými řídícími letového provozu, kteří neměli žádné námitky proti činnosti posádky,“ citovala agentura TASS z prohlášení ruského ministerstva obrany.

Podle estonského ministerstva obrany je to letos první narušení vzdušného prostoru ze strany Ruska. Loni to bylo dvakrát. Ruské vojenské letouny v oblasti oblastí nejčastěji míří do ruské militarizované exklávy Kaliningradu nebo zpět. K nekomunikujícím strojům často startují pohotovostní letouny NATO, které ochranu vzdušného prostoru tří pobaltských republik zajišťují.