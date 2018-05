Odliv inteligence z Ruska se zrychluje, utíká před chudobou a Putinem

Studii, která zmapovala emigraci z Ruska v posledních šesti letech, vypracovala Ruská prezidentská akademie národního hospodářství a veřejné správy (RANCHiGS). Podle její statistiky v současnosti žije v cizině 2,7 milionů lidí narozených v Rusku, z toho 1,5 milionu má ruské občanství.



Ruský statistický úřad uvádí, že v roce 2016 se odstěhovalo téměř 60 tisíc lidí. Autoři nové studie však soudí, že skutečná čísla jsou mnohem vyšší. V posledních letech podle nich emigruje asi 100 tisíc lidí ročně. Asi 40 procent z nich má vysokoškolské vzdělání, cituje ze studie list Vědomosti. Celkem v zahraničí žije asi 800 tisíc Rusů s vysokou školou.

Emigranti v rozhovorech s autory studie uvedli, že k odchodu je vedl propad ekonomiky po roce 2014, který vedl ke zhoršení situace na trhu práce, snížení mezd a menším možnostem karierního růstu. Čtvrtina respondentů jako hlavní důvod uvedla politickou situaci v Rusku po posledních prezidentských volbách a její další zhoršení po vypuknutí krize na Ukrajině.

Asi třetina emigrantů už chce zůstat v cizině. Patnáct procent zvažuje návrat v případě zajímavé pracovní nabídky. Polovina respondentů uvedla, že možnost návratu je pro ně stále otevřená, ale v nejbližší době s tím nepočítají.

Intelektuální export

Autoři studie zdůrazňují, že imigrace do Ruska odliv mozků nevyrovnává. Lidí s vyšším vzděláním do Ruska přichází méně, než v 90. letech. Zatímco vysokou školu má 28 procent Rusů, mezi lidmi hledajícími novou příležitost v Rusku je to jen 13 až 17 procent. Vzdělaní imigranti navíc v Rusku často zastávají nekvalifikované práce, o které Rusové nestojí.

Web newsru.com připomíná, že ruský premiér Dmitrij Medveděv „intelektuální export“ před rokem označil za nepřípustnou věc. „Dneska vyvážíme ropu, plyn a bohužel i inteligenci. Avšak pokud za první dvě zmíněné věci dostáváme peníze do rozpočtu, inteligence z naší země mizí bezplatně a navždy,“ varoval premiér.