Masové protesty, volební výprask. Putinův režim čelí vlně hněvu

Nejznámějšího představitele ruské opozice zadržela policie v pondělí, a to ve chvíli, kdy vycházel z věznice, kde si právě odpykal 30denní vězení za to, že plánoval nepovolenou lednovou demonstraci proti prezidentovi Vladimiru Putinovi.

Podle twitterového sdělení Navalného stoupence Leonida Volkova úřady disidenta v pondělí znovu obvinily z porušování veřejného pořádku. Tentokrát ale nejde o obvyklý výraz, že porušil pravidla pro pořádání mítinků, nýbrž o „exotické“ obvinění, že tato shromáždění ohrozila zdraví nebo majetek lidí. Navalnému hrozí dalších 20 dnů vězení, případně pokuta 300 000 rublů (asi 100 000 korun).

Zesílená kampaň úřadů proti Navalnému podle ruských opozičních novinářů souvisí s nervozitou v ruské společnosti, kterou vyvolal záměr Kremlu zvýšit hranici důchodového věku Rusů. Popularita prezidenta Vladimira Putina poklesla a proti plánu vlády se demonstruje prakticky po celém Rusku.

„Loupež století“

Kolem 10 000 lidí se v sobotu sešlo v Moskvě na protestním mítinku zorganizovaném komunisty. Řečníci označovali vládní návrh za „zákon proti všem“ a za „loupež století“. Ujišťovali své stoupence, že neustoupí od svého návrhu na uspořádání celostátního referenda o důchodovém věku. To ovšem zatím naráží na procedurální problémy.

Moskevská demonstrace byla součástí celostátní protestní akce zorganizované pod heslem „Nedopusťme sociální teror státní moci proti jejímu vlastnímu lidu“. K akci se přihlásili účastníci demonstrací v desítkách ruských měst, například v Novosibirsku, Rostově, Omsku, Astrachani nebo Irkutsku. Kreml tyto protestní akce většinou toleruje.

Vládní návrh důchodové reformy původně počítal se zvýšením hranice pro odchod do penze o osm let u žen a o pět let u mužů. Prezident Putin, který před lety zvýšení důchodového věku vyloučil, po první vlně protestů navrhl, aby se důchodová hranice u žen zvýšila jen o pět let.



Návrh teď v parlamentu čeká druhé čtení, které by mělo přijít na řadu příští týden. Vzhledem k silnému parlamentnímu postavení vládní strany Jednotné Rusko je zřejmé, že reforma nakonec projde.

Volební porážky

Mimořádně nepopulární reforma se nicméně projevila i u volebních uren. Kandidáti Jednotného Ruska se dočkali porážky ve dvou víkendových volbách v Chabarovském kraji a Vladimirské oblasti, kde se ve druhém kole rozhodovalo o novém gubernátorovi. V obou regionech se do funkce probojovali nacionalističtí kandidáti krají pravice vedené Vladimirem Žirinovským.

Podle předsedkyně volební komise Elly Pamfilovové byly volby v Chabarovsku „mimořádně špinavé“, z tábora obou kandidátů přišlo mnoho stížností. Porušení volebních pravidel ale prý nebylo takové, aby komise musela hlasování zrušit.

V minulých dnech bylo navíc po stížnostech na falšování voleb zrušeno hlasování v Přímořském kraji a v Chakasii na jihu Sibiře. V obou případech byli zapleteni do skandálů kandidáti Jednotného Ruska.