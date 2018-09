Náhoda, byli jsme na výletě. Rusové obvinění z otravy Skripala promluvili

Británie za pachatele útoku na Skripala a jeho dceru označuje údajné agenty ruské vojenské rozvědky působící pod krycími jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Muži se stejnými jmény, kteří se podle agentury Reuters „některými fyzickými znaky podobají mužům na snímcích britské policie“, ve čtvrtek popřeli, že by pro tajnou službu GRU pracovali.

Je to fantastická shoda okolností

Salisbury prý navštívili na doporučení přátel, že jde o nádherné město. O tom, že se pohybovali ve Skripalově bydlišti prý neměli ani tušení. Také řekli, že pokud budou dopadeni „skuteční traviči“, že se od nich dočkají omluvy. Svou přítomnost na místě v době, kdy došlo k útoku, označili za neuvěřitelnou náhodu.

Muži také řekli, že by veřejně nevystoupili, pokud by to nenavrhl ruský prezident Vladimir Putin. Dodali, že mají o sebe strach.



Putin o den dříve řekl, že ruské úřady oba muže znají. Jsou to podle něho civilisté, žádní zločinci. „Samozřejmě že jsme se podívali, co je to za lidi, a víme, kdo to je. Našli jsme je,“ řekl dnes Putin novinářům. „Ujišťuji vás, že nic zvláštního nebo kriminálního v tom není,“ dodal před novináři.

Vystupte před médii, vzkázal jim Putin

Putin oba muže následně vyzval, aby sami vystoupili ve sdělovacích prostředcích. „Doufám, že se objeví a sami o sobě promluví,“ řekl.



Skripal a jeho dcera Julija se v jihoanglickém městě Salisbury v březnu přiotrávili nervově paralytickou látkou novičok. Oba strávili několik týdnů v nemocnici, ale nakonec útok nervovou látkou přežili. V červenci však zemřela Britka, která s látkou novičok přišla rovněž do styku.



Británie z útoku na Skripalovy obvinila Rusko a jeho závěry podpořily také Spojené státy, Německo nebo Francie. Podle britské premiérky šlo o operaci schválenou na nejvyšších místech ruského státu. Moskva ale jakýkoli podíl na otravě popírá.