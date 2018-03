VIDEO: Migy nad Severním pólem. Ruské letectvo cvičilo v Arktidě

Šojgu prohlášení učinil v rámci schůzky na ministerstvu obrany, na které hovořil o budoucnosti ruské Severní flotily. „V loňském roce Severní flotila obdržela 1 090 nových zbraní a vojenského vybavení včetně pěti bojových lodí, sedmi podpůrných plavidel, devíti letounů a deseti radarových komplexů,“ řekl ministr.



Letos hodlá Rusko do Severní flotily dále investovat. Flotila již do služby zařadila nový ledoborec Ilja Muromec a obdržet by ještě měla zásobovací loď Elbrus. Rusko v posledních letech učinilo z Arktidy jednu z klíčových sfér svého zájmu a v oblasti se rozhodlo značně posílit své vojenské kapacity.

Ruské ministerstvo obrany už v úterý zveřejnilo video, na kterém protiponorkové letouny Il-38N a stíhačky MiG-31 nacvičují obranu ruských arktických oblastí.

„Kamčatští stíhači při plnění úkolu poprvé v Arktidě provedli více než čtyři tisíce kilometrů dlouhý let bez mezipřistání. Dvakrát přitom za letu doplnili palivo z létajícího tankeru Il-78,“ uvádí se v prohlášení ministerstva obrany.