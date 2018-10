Západ neuspěl, Rusko cítí v Afghánistánu další šanci

Koncem osmdesátých let musel Sovětský svaz, tehdejší okupant, z Afghánistánu potupně utéct. Dva roky poté zkolaboval. Po téměř třiceti letech dělá jeho nástupnický stát Rusko všechno pro to, aby se do rozvrácené středoasijské země vrátilo zadními vrátky.