Na rozpadu Murdochova mediálního impéria vydělají jeho děti

Jde o sedmnáctiprocentní podíl na 21st Century Fox, který vlastní Murdoch Family Trust. Jeho hodnota při sjednané ceně 38 dolarů za akcii činí 12 miliard dolarů (v přepočtu 269 miliard korun).

Disney získá filmová a televizní studia, kabelové stanice a televizní síť Star India v hodnotě 71,3 miliardy amerických dolarů.

Výtěžek z prodeje a hlasovací práva získají Murdochovy dospělé děti Prudence, James, Lachlan a Elisabeth. Dcery Grace a Chloe z předchozího manželství s Wendi Deng Murdochovou, kterým je 16 a 15 let, budou z prodeje také těžit, nemají ale v trustu hlasovací práva.

Nynější manželkou Ruperta Murdocha (87) je bývalá topmodelka Jerry Hallová (62).

Prodávaná aktiva nezahrnují podíl rodiny ve zpravodajské skupině News Corporation, která vlastní noviny The Sun a The Wall Street Journal. Netýkají se ani společnosti New Fox, do níž přešly firmy Fox News Channel a Fox Broadcasting Company, ani podílu v britské placené televizi Sky, který Disney prodá jejímu budoucímu majiteli, firmě Comcast.