Pokud dostanou mě, přijdou si i pro vás, straší Rumuny odsouzený politik

Mocného lídra sociálních demokratů Livia Dragneu předloni podmínečně odsoudili za volební podvody a je také podezřelý z krádeže několika milionů dolarů z fondů Evropské unie. Politik si pro stovku tisíc obyvatel, kteří se na jeho podporu nedávno shromáždili v centru Bukurešti, připravil vzkaz: „Pokud kvůli korupci dostanou mě, přijdou si pro kohokoliv z vás.“

„Nesmíte podlehnout iluzi, že oběťmi falešných důkazů se stanou pouze vysoce postavení státní úředníci,“ řekl svým příznivcům podle listu The New York Times. „Úplně kdokoliv může být dnes v Rumunsku terčem udání, které povede k odsouzení či zatknutí.“

Podporovatelé, nebo jen komparz?

Letošní červnové protesty proti prokuratuře měly světu ukázat, jak velkou podporu Dragneova kampaň proti tomuto všemocnému „paralelnímu státu“ má. Podle odsouzeného politika paralelní spolek s pomocí prezidenta, protikorupčního úřadu i Evropské unie podkopává základy právního státu.

Stovky lidí z celé země se však protestů údajně nezúčastnily z vlastního přesvědčení, ale na žádost svých nadřízených či profesorů, informoval mimo jiné portál Euractiv. Dvacetiletá Alexandra prý na cestě do Bukurešti strávila sedm hodin. „Nevíme, proč jsme tady,“ odpověděla deníku The New York Times na otázku, proč přijela.

Dragneovu stranu posílil nezdar Evropské unie, když se snažila zkrotit hrozby pro právní stát v Polsku a Maďarsku. „Po revoluci slíbily EU a NATO, že nás naučí demokracii,“ řekl Dragnea v rozhovoru pro rumunskou televizi. „Měly by teď přijmout zodpovědnost za současnou situaci, protože podporovaly a financovaly tento paralelní stát, tento ohavný systém,“ dodal.

Přestože politik svou rétorikou často míří proti evropským institucím po vzoru maďarských protějšků, je si nejspíš vědom, že jsou evropské fondy pro Rumunsko nezbytné. Protest, který si na svou podporu před týdnem svolala jeho strana, totiž odstartovala Beethovenova Óda na radost - hymna EU.



Rumunský spisovatel Mircea Cărtărescu o akci na svém Facebooku napsal, že vláda jeho země tímto dosáhla mnohem větší absurdity, než rumunský autor absurdních dramat Eugène Ionescu.

Rumunsko se pravidelně řadí mezi nejzkorumpovanější státy Evropy, v posledních desetiletích se však proti úplatkářství v politice snaží vytrvale bojovat. Když se země na začátku tisíciletí snažila dostat do NATO a EU, boj proti korupci se stal prioritou.

Protikorupční úřad sklidil pochvalu od EU, nevraživost od vlády

A právě v roce 2005 zřízené Národní protikorupční ředitelství (DNA) prokurátorům rozvázalo ruce ve stíhání vysoce postavených státních úředníků. Od té doby byly za korupční zločiny odsouzeny tisíce zvolených politiků a podnikatelů. Mezi obviněnými bylo dosud čtrnáct ministrů, devětatřicet ministerských náměstků, čtrnáct senátorů a jeden europoslanec. Sedmadvacet z nich bylo odsouzeno, velká část zbylých na rozsudek čeká.

Když minulý rok navrhla Dragneova strana mimořádné zákony omezující protikorupční stíhání, statisíce Rumunů vyšly do ulic na největší demonstraci v zemi od roku 1989.



Rumunský ministr spravedlnosti a následně i ústavní soud v květnu přesto doporučily odvolání nejvyšší protikorupční zástupkyně z funkce. Podle nich totiž zneužívala své pravomoci. Soud ale zároveň rozhodl, že prokurátoři spadají pod ministerstvo spravedlnosti a tím je zbavil nezávislosti na politicích.

Státní zástupci, kteří nepodporují vládnoucí stranu, se bojí vyhazovu, a ti, kteří v úřadě zůstanou, budou podle kritiků zastrašováni, aby nevyšetřovali vysoce postavené úředníky.

Za nepohodlnou zástupkyni se postavil rumunský prezident Klaus Iohannis, který ji i přes doporučení resortu spravedlnosti odmítl odvolat. Brzy mu však přišlo varování. Pokud Iohannis svůj názor v nejbližší době nezmění, bude pravděpodobně čelit impeachmentu (procesu odvolání prezidenta).