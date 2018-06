Ovčáček vzal hadr a očistil pomník Rudé armády, který někdo nabarvil

12:30 , aktualizováno 12:30

Pomníček Rudé armády před Pražským hradem někdo nabarvil narůžovo. Mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka to pohoršilo. Proto celou věc nejprve nafotil a dal na Twitter, pak vzal do ruky hadr a šel uklízet. Považoval to totiž za svoji občanskou povinnost. Upřesnil, že při rozhodování vůbec neváhal.