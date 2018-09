Jak zúročit kariéru herce v politice? V Rozstřelu odpoví Vladimír Kratina

„Chorobně ambiciózní mocižrouti s námi manipulují pomocí marketingového inženýrství. Rád bych svým dílem přispěl k jejich zkrocení,“ řekl dříve Kratina v rozhovoru pro DVTV. Podle něj se česká politika zabývá detaily a uniká jí podstata věci.



Kratina hlásá, že nejdůležitější je selský rozum a lidský přístup. Rovněž by se chtěl zasadit o větší nezávislost novinářů. Rozdělenou společnost chce spojit šířením dobré nálady.

Ptejte se hosta diskusního pořadu Rozstřel Debatu s Vladimírem Kratinou sledujte živě ve středu od 12:30

„Mám zkušenosti, humor, nadhled a zdravý rozum. To je to hlavní, co mohu voličům nabídnout. Nejde tu o konkrétní zákony, ale o myšlenkový přístup,“ uvedl Kratina pro XTV.



Vladimír Kratina je český herec a zpěvák. Mezi jeho nejznámější role patří postava Drtikola ve filmu Prázdniny pro psa. Vystřídal také řadu divadelních rolí a vedle herectví se věnuje písničkářství.