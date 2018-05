Jak se chovat v krizové situaci, poradí v Rozstřelu psycholog Ptáček

S nečekanou krizovou situací se může setkat každý, ať už jde o dopravní nehodu, nebo třeba nedávné napadení číšníka v pražské restauraci. Zásadní je, jestli se v takovém případě dokážeme zachovat správně.

Právě tím se zabývá psycholog, soudní znalec a expert na chování ve vypjatých situacích Radek Ptáček. V Rozstřelu promluví mimo jiné o tom, zda se dá chování v krizových momentech natrénovat.

Ptáček se dlouhodobě věnuje zejména klinické psychologii, dále dětské a forenzní psychologii. Na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy je vedoucím oddělení pro vzdělávání České lékařské komory. Vyučuje také na na Policejní akademii České republiky a University of New York in Prague.

Je rovněž členem redakční rady několika mezinárodních vědeckých časopisů, vydal řadu výzkumných prací a publikací.