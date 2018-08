Prorazí na devátý pokus do Senátu? Hostem Rozstřelu bude Petr Hannig

Předtím, než se vrhl na politickou kariéru, spolupracoval skladatel a rodák z Ústí nad Labem Petr Hannig se známými umělci, jako je například Lucie Bílá, Iveta Bartošová nebo Zdeněk Izer.

Roku 2002 založil Stranu zdravého rozumu a stal se jejím předsedou (strana se několikrát přejmenovala, dnes nese název Rozumní - stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým). Od té doby se osmkrát zúčastnil voleb na senátora, ani jednou ale nepostoupil do druhého kola.

Nejvíc na sebe upozornil loni na podzim, když oznámil, že se uchází o funkci prezidenta. Už jako prezidentský kandidát Hannig vystupoval jako euroskeptik a zemský vlastenec s protimigrantskou rétorikou.

V podobném programu pokračuje Hannig i nyní, v senátorských volbách. Vymezuje se proti přijímání migrantů z rizikových zemí, zároveň chce navrhnout zákon, který by zakázal obcím přijímat migranty v rozporu se státní imigrační politikou.

Jako senátor se chce zasadit také o to, aby v prostředcích MHD byly povinně nápisy vyzývající k uvolnění místa starším občanům a těhotným ženám. Bytovou krizi v Praze chce Hannig řešit tím, že by nařídil majitelům chátrajících vybydlených domů, aby se o své nemovitosti starali. Pokud by domy nechali v havarijním stavu, platili by pokuty. Chce také navrhnout zákon, který by nařídil rádiím povinně vysílat určité procento české tvorby.

Do druhého kola prezidentských voleb se Hannig neprobojoval, se ziskem 0,57 % hlasů skončil na pomyslném osmém místě z devíti. Přesto to nyní Petr Hannig zkouší znovu. Kandiduje například proti bratrovi Tomia Okamury Hayato Okamurovi (KDU-ČSL) nebo starostovi Prahy 8 Romanu Petrusovi (ČSSD).

Kolikrát ještě bude kandidovat, když to ani tentokrát nevyjde? A jakou má motivaci zkoušet to pořád znovu? Hannig odpoví v pořadu Rozstřel.