Janoušek byl mojí politickou blbostí, přiznal exprimátor Bém v Rozstřelu

„Zažíval jsem za poslední roky od lidí hlavně negativní reakce ale časem se to mění. Dnes za mnou lidé chodí a říkají mi: Vraťte se!,“ vykládal na úvod diskusního pořadu Rozstřel Bém, který se živí stejně jako před vstupem do politiky coby psychoterapeut.

Neopomněl se také pochválit za výstavbu tunelu Blanka. A na otázku moderátora, zda Blanku považuje za svůj pomník, odpověděl: „Svým způsobem vlastně ano,“ zasmál se Bém. „A není jediný,“ dodal sebevědomě někdejší politik, jenž během svého vládnutí v Praze chtěl v české metropoli pořádat i olympijské hry.

„Všichni porevoluční premiéři na Praze vždy šetřili. Olympiáda byla příležitostí dostat peníze ze státního rozpočtu do investic města. Mohl se tehdy například dokončit pražský okruh a jiné důležité stavby. Praze by olympiáda slušela,“ je dodnes přesvědčený Bém.

Jedním z problémů současné Prahy je podle něj to, že městské části nedokáží dostatečně využít peníze na investice, které od magistrátu dostávají. Často dokáží vyčerpat pouze malé procento.

„Jsou však i městské části, kde umí investice čerpat mnohem lépe,“ řekl Bém a jako příklad uvedl Prahu 2 a její starostku Janu Černochovou.

Černochová by podle něj byla také mnohem lepší kandidátkou na primátora než je stranou ODS nominovaný Bohuslav Svoboda. „Už jednou měl příležitot primátorem být, ale nic dramatického za ním nevidím. Dovedl bych si představit někoho, kdo by ODS přinesl větší procentní zisk,“ dodal ke kandidatuře Bohuslava Svobody.

Pavel Bém - jako primátor působil v letech 2002 až 2010, vystřídal ho stranický kolega z ODS Bohuslav Svoboda. V roce 2006, když obhajoval mandát primátora, dostala ODS 55% hlasů. - do ODS vstoupil v roce 1998 a ve stejném roce byl zvolen starostou Prahy 6. V roce 2004 byl zvolen místopředsedou strany a v roce 2008 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Mirkovi Topolánkovi. - postupně sílila jeho kritika hlavně kvůli kauze předraženého projektu Opencard - do roku 2013 byl poslancem během vlády Petra Nečase.

- jako lékař se specializuje na psychiatrii a protidrogovou prevenci.



Bém stále zůstává členem ODS. „Jsem tradiční člověk, co nerad převléká kabáty,“ uvedl ke svému přetrvávajícímu členství. Současné směřování strany se mu však příliš nelíbí. ODS se podle něj neměla nikdy odstřihnout od osoby Václava Klause. „Václav Klaus kromě toho, že byl prezidentem, byl také neuvěřitelně silným premiérem, za kterým je obrovské množství dobrých věcí,“ připomněl.



Bém byl během svého působení na magistrátu kritizován za to, že byl pod vlivem lobbistů, především svého kamaráda Romana Janouška. On se však za to ani s odstupem času nestydí a Janoušek je podle něj nevinný člověk, který dostal negativní nálepku hlavně od médií. „Kdyby byl Roman Janoušek tím velkým lobistou, kdyby nakradl to, co měl nakrást, tak jaktože ho dávno nikdo neodsoudil,“ ptal se Bém. „Byla to moje politická blbost, ale já své přátele neopouštím. Politické a podnikatelské prostředí se musí oddělovat, přesto se bude vždy navzájem ovlivňovat,“ řekl exprimátor. Z dnešní pohledu by se pravděpobně choval jinak, kdyby věděl, jak jeho vztah s Janouškem bude vnímán.

V současné době se Bém kromě lékařské praxe věnuje také protidrogové politice a to i v mezinárodním měřítku. Je součástí globální komise pro protidrogovou politiku. Ta v České republice je podle něj na velmi vysoké úrovni a v zahraničí si toho, jak to u nás funguje, velmi váží.