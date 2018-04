Bylo vidět, že se Nizozemci chtěli poprat, řekla svědkyně útoku v Rozstřelu

Podle Doubkové začali být útočníci agresivní v momentě, kdy je obsluha požádala, aby s půllitry opustili restauraci. „Začali nakopávat nábytek a zařízení terasy,“ popsala v Rozstřelu. „Obsluha si před ně stoupla, aby zabránila napadení zákazníků. Jestli do nich strčila, bylo to pouze v reakci na to kopání,“ doplnila svědkyně útoku.

Na terase restaurace byla podle ní v době útoku skupinka cizinců staršího věku, dva muži kolem padesáti let a rodina s kočárkem. Doubková byla v restauraci se dvěma dětmi se sedmiletým synem a desetiletou dcerou. „Nechtěla jsem, aby to děti viděly. Servírka nám nabídla, aby se šly schovat dovnitř za bar,“ řekla Doubková. Strach měla podle svých slov především o děti.

Rvačka se podle ní seběhla velmi rychle. „Někdo zakřičel, abych zavolala sanitku, že někde nehybně leží pán. Když jsem na místo přiběhla, už tam byla slečna, která mluvila se záchrankou. Snažila jsem se pána dát do stabilizované polohy,“ uvedla Doubková, která v minulosti absolvovala kurz první pomoci.

Zraněný muž bezvládně ležel a nereagoval, v bezvědomí však nebyl. „Měl hlubokou tržnou ránu na hlavě a silně krvácel z nosu,“ popsala svědkyně. „Cítila jsem potřebu mu pomoci,“ dodala.

„Nikdo nečekal, že to dopadne tak fatálně“

První na místo dorazila záchranná služba, podle Doubkové mohlo od zavolání na tísňovou linku uplynout zhruba deset minut. „Policie přijela krátce poté. Od zákazníků, kteří natáčeli na mobil, si vzala záznamy,“ uvedla svědkyně.

Do konfliktu podle ní nikdo ze začátku nevstupoval, protože se zdálo, že se situace uklidní a muži odejdou. „V tu chvíli nikdo nečekal, že to dopadne tak fatálně,“ dodala Doubková.



Útok, kvůli kterému bylo zatčeno celkem sedm mužů, se stal před restaurací v pražské Vladislavově ulici. Muži zde napadli číšníka po tom, co je upozornil na zákaz konzumace vlastního alkoholu. Napadený skončil v nemocnici s vážným poraněním hlavy a musel podstoupit operaci.

Policie skupinku Nizozemců zadržela následující den na letišti Václava Havla. Přestože jsou na letišti kamery vybavené automatickou biometrickou detekci obličejů, policie moderní přístroj na odhalení hledaných nepoužila a zadržela je především díky několika oznámení od cestujících.



Tři Nizozemci dostali ve čtvrtek podmíněné tresty za výtržnictví a soud je na pět let vyhostil z ČR. Dva hlavní aktéry obviněné z těžkého ublížení na zdraví poslal Obvodní soud pro Prahu 1 do vazby.

