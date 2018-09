Jak chce obhájit primátorské křeslo v Kladně? Volf bude hostem Rozstřelu

Volf je lídrem hnutí Volba pro Kladno používající volební heslo: „Kladeňáci Kladnu, Kladno Kladeňákům“. A právě kvalita života v Kladně je i jedním z volebních témat hnutí.

Kromě toho chce současný primátor mimo jiné post obhájit s tím, že chce „nadále zajišťovat bezpečí a ochranu proti problematickým občanům“.

„Nepřizpůsobiví nesmí narušovat chod našeho města a život slušných obyvatel,“ uvedl kladenský primátor.



Kladenští voliči budou ve volbách vybírat třiatřicet zastupitelů z 275 kandidátů devíti různých uskupení. Kromě Volfa bude post obhajovat ještě dalších sedmadvacet politiků a političek.

Volby do obecních zastupitelstev a do Senátu PČR se budou konat 5. a 6. října. V pátek se volí od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.