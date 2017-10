V Rozstřelu vystoupí nejdéle sloužící poslanec v historii Marek Benda

Nebýt krátké pauzy mezi lety 2002 a 2004, byl by nyní Marek Benda z ODS členem Poslanecké sněmovny nepřetržitě 27 let. Od svého prvního zvolení v roce 1990 (tehdy ještě do České národní rady) se mu podařilo mandát obhájit celkem sedmkrát.

V letošních volbách Benda uspěl z pražské kandidátky, kde obsadil poslední volné, 5. místo. „Jsou to vždycky trochu nervy, mít ten poslední mandát, který se rozděluje. Ale u mě už to asi jinak nejde,“ okomentoval to Benda, který získal 6 167 preferenčních hlasů.

Preferenční hlasy těsně dostaly Bendu do Sněmovny v posledních dvou volbách, protože byl vždy umístěn na nevolitelné pozici. Nízké umístění bylo rovněž důvodem jeho jediné, nevynucené dvouleté přestávky před patnácti lety. Tehdy ve volbách neuspěl, na poslanecký post nicméně znovu nastoupil v roce 2004 jako náhradník.