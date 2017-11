Hejtman Půta v Rozstřelu vysvětlí, proč se vzdal poslaneckého mandátu

17:15 , aktualizováno 17:15

Liberecký hejtman Martin Půta, který byl jedním ze šesti zvolených zástupců STAN do Poslanecké sněmovny, se vzdal svého mandátu a postoupil ho stranickému kolegovi Petru Pávkovi. Proč se tak Půta rozhodl a co si myslí o povolebním vyjednávání? Na to odpoví ve středečním Rozstřelu od 12:30 na iDNES.tv.