Žadatele o dávky musíme důkladněji kontrolovat, řekla v Rozstřelu Němcová

„Když jsem přišla na úřad, čekalo mě překvapení. Jako auditorka jsem nechala prověřit jak to, že máme takový rozsáhlý informační systém, a interní audit zpochybnil způsob, jakým byl nabyt nový software,“ řekla Němcová k problematickým IT zakázkám, kvůli nimž podalo ministerstvo několik trestních oznámení.

„Po forenzním auditu jsem se rozhodla předat výsledky orgánům činným v trestním řízení.“



„Nové systémy na úřadech práce schválím, jen když si budu jistá, že fungují správě,“ dodala Němcová.

Bývalá šéfka resortu Michaela Marksová se proti výrokům nové ministryně ohradila (viz MPSV podalo další stížnost kvůli IT zakázkám, Marksová zvažuje právní kroky)



„Vyplácení dávek je potřeba více kontrolovat“

„Pokud vyplácíme dávky a situace na trhu se nelepší, někde je problém,“ řekla Němcová k sociálních dávkám. „Máme zanalyzovány podmínky vyplácení a víme, že ke zneužívání dochází,“ dodala s tím, že jsou dnes žadatelé o dávky nedostatečně prověřováni a že ministerstvo bude usilovat o důkladnější zkoumání podmínek, v nichž lidé pobírající dávky žijí, aby nedocházelo k vyplácení peněz těm, kdo na ně nemají nárok.



Regulace dávek by podle ní přispěla k vymýcení takzvaného obchodu s chudobou. Obce a stát by pak měly nakoupit byty, v nichž nyní sociálně slabí bydlejí.

„Mluví se dnes o vlastně nulové nezaměstnanosti, protože velká část lidí, která je dnes nezaměstnaná, pracovat prostě nechce. Proto je také nutné se zaměřit na sociální dávky,“ řekla také Němcová. „Kontroly, kontroly, a nastavit ty podmínky tak, aby ti lidé měli motivaci shánět si práci,“ dodala.



Němcová také komentovala potíže s vyplácením rodičovských příspěvků, s nimiž se někteří v poslední době setkali. „Jak to bývá u nových dávek, ten nápor je větší. Ale nemáme informace, že by docházelo k nějakým obrovským skluzům nebo že by se jednalo o stovky žadatelů,“ řekla.



VIDEO: Ministryně práce mluvila v Rozstřelu o kontrolách lidí, kteří pobírají dávky

Ministryně zopakovala také plán současného kabinetu zvýšení důchodů v příštím roce. Sněmovna minulý týden podpořila návrh na zvýšení pevné části důchodů o procentní bod na deset procent. Němcová se chce zaměřit na relativně nízké důchody, které dostávají lidé, kteří v minulosti místo zaměstnání pečovali o dítě. Zaměstnavatelé by podle ní také měli odvádět vyšší odvody na zaměstnance, kteří kvůli těžké práci musejí odcházet do předčasného důchodu.



Budoucnost Němcové v čele ministerstva je nejasná. Její resort mají podle aktuálního vyjednávání získat sociální demokraté, zatím však není jisté, zda na koalici s ANO skutečně kývnou.

Němcová vede ministerstvo od prosince 2017. Dříve působila jako ekonomická náměstkyně ředitele pražské Nemocnice na Homolce, středočeská radní pro oblast zdravotnictví, na Úřadu vlády či v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

