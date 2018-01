Hostem pondělního Rozstřelu bude předseda Pirátů Ivan Bartoš

Bartoš loni poprvé dovedl Piráty do Sněmovny, kde se stali se třetí nejsilnější stranou a začátkem ledna 2018 získal i nadále důvěru jako předseda strany. V internetovém hlasování mu dalo svůj hlas 60 procent členů strany.

Už před volbami do Sněmovny Piráti definovali dvacet programových podmínek a řekli, že by nemohli být ve vládě s převahou ANO, ani v takové, kterou by vedl obviněný politik, což se týká právě předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, jehož chce policie stíhat kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo.

To dodrželi i po volbách, ve kterých po ANO a ODS skončili na překvapivém třetím místě. A nabití optimismem dokonce vyhlásili, že v příštích volbách by chtěli hnutí ANO porazit.