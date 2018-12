Bouřlivou situaci ve Francii rozebere v Rozstřelu politolog Eichler

Hnutí tzv. žlutých vest organizuje ve Francii od 17. listopadu demonstrace a silniční blokády. Na protestech, které původně směřovaly především proti dani na pohonné hmoty, se postupně začaly projevovat známky celkové nespokojenosti řady Francouzů s vládními ekonomickými reformami a rostoucími životními náklady.

Další vlna demonstrací, ještě násilnější než ty předchozí, se odehrála o víkendu. Nespokojené Francouze nepřesvědčil ani ústupek vlády, která oznámila, že nepočítá na příští rok se zavedením daně na paliva a opatření odkládá.

Bylo to správné řešení, nebo měla vláda tlaku demonstrantů odolat? Je si prezident Emmanuel Macron, který se k situaci příliš nevyjadřuje, vědom její vážnosti? Na to se pokusí odpovědět Jan Eichler, který v současnosti působí v Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se hlavně vojenskou a bezpečnostní politikou.

Tématem v Rozstřelu by měla být i Macronova nestabilní pozice, jestli se může Francie v příští volbách dočkat změny politického kurzu a kdo z dalších francouzských politiků by naopak mohl ze současné krize těžit. Zde jako první jméno naskakuje vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová.

Jan Eichler bude hostem Rozstřelu v úterý od 12:30.

Politolog také probere náladu ve francouzské společnosti za posledních pár měsíců, co Francouze nejvíce trápí a může být dalším důvodem k podobným protestům. Eichlerovy zkušenosti s poměry ve Francii sahají až do 80. let, kdy pracoval na československém velvyslanectví v Paříži, později se jimi zabýval při působení na ministerstvu obrany.

Podle vládní statistiky si protesty ve Francii celkem vyžádaly už čtyři mrtvé a přes 900 zraněných. V minulých týdnech při nich vandalové například poničili Vítězný oblouk v Paříži, nyní se také kvůli demonstracím musely odložit fotbalové zápasy.