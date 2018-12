Budou letos Vánoce na sněhu, nebo na blátě? V Rozstřelu odpoví experti

Jak funguje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), jak se vytvářejí dlouhodobé i běžné předpovědi počasí a jaké existují speciální předpovědi počasí? Budou odpovídat hosté v pořadu Rozstřel.

„Máme přesnější a podrobnější informace než Norové. Proč je tedy neposkytnout veřejnosti?“ Řekl nový šéf meteorologů Mark Rieder. Letos na jaře ČHMÚ uvedla na trh svou vlastní mobilní aplikací. Debata se bude zabývat i tím, jak tato aplikace funguje nebo jak funguje nový výstražný systém či jak si meteorologové hlídají, aby nevydávali zbytečně moc varování.

V Česku prší málo už od začátku letošního roku. Podle hydrologů dosahuje nedostatek vody historických hodnot. V polovině května se na absolutní minimum dostaly řeky Sázava, Lužnice, Labe, Morava nebo Svratka. V rybnících na Třeboňsku chybělo až 40 procent vody. A nedostatek srážek a sucho pokračuje i v zimních měsících.

Proč je letošní rok v České republice rekordně teplý, co za to může a jaký je aktuální stav vody? Kolik dní by mělo sněžit, abychom se dostali do normálního stavu a pomůže sníh, když v případě mrazů jen tak hned neroztaje a nenateče do řek?

Český hydrometeorologický ústav je organizace zabývající se zejména předpověďmi počasí. Mimo jiné varuje před nepříznivými klimatickými podmínkami. Zároveň také monitoruje životní prostředí a poskytuje služby i v oborech meteorologie, hydrologie či klimatologie.