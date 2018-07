Orientalista v Rozstřelu rozebere, proč je v Česku tak silná islamofobie

Průzkum agentury Median pro iDNES.cz ukázal, že k muslimům má otevřený postoj jen třetina Čechů. Většina obyvatel Česka nechce mít vyznavače islámu ve své blízkosti, zhruba pětina lidí by jim nezaručila takřka žádná práva.

Ze sondy také vyplynulo, že čím přesnější informace lidé o českých muslimech mají, tím k nim zastávají vřelejší postoj a naopak (podrobnosti najdete zde: Exkluzivní průzkum: Češi muslimy neznají, v rodině ani domě by je nechtěli).

„Do kolonky muslim si většina lidí může dosadit, co si sama představí. To znamená nějakého hrdlořeza z mediálního zpravodajství nebo šíleného muslimského fanatika, jaký se objevuje v internetových diskusích. Může to být sebevětší nesmysl a lidé to jsou schopni přijmout, pokud to má hodně lajků a je to slyšet ze všech koutů, protože to nemohou konfrontovat s realitou,“ uvedl Ostřanský ve starším rozhovoru pro iDNES.cz.



Ostřanský je mimo jiné autorem knih Islamofobie po česku či Atlas muslimských strašáků. Kromě osvěty o islámu se zaměřuje na súfismus nebo středověké islámské myšlení a lidovou religiozitu (více v jeho profilu na webu Orientálního ústavu AV ČR).

V pořadu iDNES.tv vystoupí také analytik Medianu Daniel Prokop, který okomentuje hlavní zjištění zmíněného průzkumu.